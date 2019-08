Rosswein

Viele Formalien gilt es von den Roßweiner Stadträten bei ihrer konstituierenden Sitzung an diesem Donnerstag abzuarbeiten. Die öffentliche Ratssitzung beginnt um 17.30 Uhr im großen Rathaussaal zwar wie gewohnt mit einer Fragestunde für die Bürger. Doch gleich anschließend geht es darum, das Stadtparlament arbeitsfähig zu machen.

Wer wird Vize-Bürgermeister?

Dazu gehört unter anderem, dass Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) die im Mai gewählten 22 Stadträte zur gewissenhaften Ausübung ihres Mandates verpflichtet. Dann geht es um die Bestellung eines ersten und eines zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters aus der Mitte des Stadtrates. Folgende Räte wurden für die Funktion des ersten Bürgermeister-Vizes vorgeschlagen: Hubert Paßehr ( CDU) und Peter Krause ( Die Linke). Der Vorschlag für Hubert Paßehr kommt von der CDU-Fraktion, der Vorschlag für Peter Krause von der SPD-Fraktion und von der Fraktion Bürgerwählergemeinschaft Niederstriegis-Roßwein. Die Linke und die AfD reichten keine Vorschläge ein.

Für den zweiten Stellvertreter stehen Daniel Müller und Hubert Paßehr (beide von der CDU-Fraktion) zur Auswahl.

Ausschüsse besetzen

Weiterhin gilt es, die Sitzverteilung der beschließenden Ausschüsse des Stadtrates festzustellen. Das sind der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Technische Ausschuss, Umwelt, Kultur, Soziales. Nach der Hauptsatzung der Stadt bestehen diese Ausschüsse aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und jeweils elf weiteren Mitgliedern des Stadtrates. Aus dem Ergebnis der Kommunalwahl ergibt sich folgende Sitzverteilung in den beiden Ausschüssen: CDU fünf Sitze, Die Linke zwei Sitze, AfD zwei Sitze, SPD ein Sitz und Bürgerwählergemeinschaft Niederstriegis/ Roßwein ebenfalls ein Sitz.

Für die Besetzung dieser Ausschüsse haben die Fraktionen die Mitglieder und Stellvertreter bereits benannt.

Bauleistungen vergeben

Einige Bauangelegenheiten stehen am Ende der Tagesordnung. Unter anderem sollen Bauleistungen für die Sanierung der Zufahrtsstraße Am Sportplatz in Roßwein sowie für die Böschungssicherung und Fahrbahnsanierung Wunderburg vergeben werden.

Von Olaf Büchel