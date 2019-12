Roßwein: Neues Verbrennungsgesetz stellt Stadt und Vereine vor Probleme

Roßwein

Der Gegenwind ist enorm – gegen das neue Gesetz zum Verbrennungsverbot von pflanzlichen Abfällen. Im September sind auch die Stadträte in Roßwein dazu informiert worden, seither gibt es immer wieder Kritik und Nachfragen dazu beim Bürgermeister. Der allerdings kann auch nicht viel mehr tun, als die Leute auf die Gesetze, in dem Fall das Sächsische Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz, zu verweisen. Oder an die Umweltbehörde des Landratsamtes.

Grünschnitt wird hängerweise abgekippt

Stadtrat Christian Senftleben ( CDU) ist einer von denen, die das Problem, das sich aus dem neuen Verbot ergibt, einmal mehr angesprochen haben. „Überall liegt der Müll in den Straßengräben und unser Bauhof muss ihn beräumen.“ Tatsächlich ist seit Bekanntwerden der neuen Verordnung die Zahl der Fälle gestiegen, in denen an Straßenrändern, abgelegenen Feldzufahrten oder Waldeingängen Säcke mit Pflanzenmüll abgelegt, werden. Das bestätigt Bauhofchefin Monika Weigel. „Teilweise wird der Grünschnitt aus dem heimischen Garten hängerweise abgekippt.“

Kosten bleiben bei der Stadt hängen

Zu spüren bekommt das der Bauhof auch am eigenen Silo in Seifersdorf. Dort, wo die Stadt die kommunalen Pflanzenabfälle, den Grünschnitt und das Laub ablagert, das derzeit beispielsweise intensiv beräumt wird, werde zunehmend Grünzeug einfach mit hingeworfen. Erwischen würde man die Täter selten. Wenn Roßweins Bauhof-Mitarbeiter abgelegten Pflanzen- oder sonstigen Müll finden, müssen sie ihn mitnehmen. Die Entsorgung und die damit verbundenen Kosten bleiben dann auch bei der Stadt hängen.

Entsorgungskosten ziehen an

Christian Senftleben kann nicht verstehen, dass einerseits per Gesetz gefordert wird, Pflanzenabfälle auf die Deponie zu bringen, andererseits die Kosten für die Entsorgung aber um ein Vielfaches gestiegen sind. Statt bisher 9,50 Euro pro Kubikmeter müssen ab 1. Januar 20,50 Euro gezahlt werden. Da sei es kein Wunder, dass die Leute ihr Zeug in die Prärie kippen. „Wir haben auch schon Anfragen gehabt, ob die Stadt da jetzt Container stellt, in die die Leute ihren Pflanzenmüll werfen können“, so Weigel. Das macht die Stadt natürlich nicht, vielmehr ist jeder Grundstücksbesitzer selbst dafür zuständig, wie er seinen Gartenmüll los wird. Für Senioren, die vielleicht auch kein Auto mehr haben oder körperlich eingeschränkt sind, stellt das eine zusätzliche Herausforderung dar.

Ausnahme: Brauchtumsfeuer

Nach wie vor erlaubt ist das Verbrennen von trockenem Holz bei den sogenannten Brauchtumsfeuern. Dieses Wissen kann Christian Senftleben mit nach Haßlau nehmen, wo ihn die Leute zur Problematik angesprochen haben. „Unsere Feuerwehr hat jedes Jahr so ein Feuer gemacht, zu dem die Leute dann auch ihr Holz bringen konnten.“ Allerdings gilt Obacht. Denn Pflanzenabfall darf auch bei solchen Brauchtumsfeuern nicht vernichtet werden.

Vereine stehen in Verantwortung

Monika Weigel sieht in diesem Zusammenhang ein ganz anderes Problem. Die Vereine, denen ein Brauchtumsfeuer genehmigt wird, stehen in der Verantwortung. „Genau genommen müssten sie den Holzhaufen vor dem Verbrennen noch einmal umschichten. Und sie müssten darauf achten, dass eben niemand unerlaubtes Material ablagert, um bei einer Kontrolle nicht angezählt zu werden.“

Von Manuela Engelmann-Bunk