Roßwein

Die Nachricht kam überraschend für Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Als er der Runde des Roßweiner Zukunftsforums kurz zum aktuellen Stand in Sachen Bürgerhaus berichtete und begrüßte, dass für die Institution ein Verein gegründet werden soll (die DAZ berichtete), wurde er ausgebremst. „Irgendwie scheint daraus nichts zu werden“, merkte Jörn Hühnerbein an, der gemeinsam mit seiner Frau zum kleinen Kreis derjenigen gehört, die eine Vereinsgründung in den letzten Monaten mit versuchten, auf den Weg zu bringen. Das Projekt stagniere und man habe das Gefühl, dass es nicht mehr gewollt sei, einen Verein zu gründen, weil man sich damit Zugänge zu Fördermitteln verbauen könnte.

Soviel ist sicher: Zum dritten Geburtstag des Roßweiner Bürgerhauses an diesem Augustwochenende wird es keine Vereinsgründung geben, so wie es noch im Juli angestrebt war. Doch die Satzung, die als Grundlage für den Schritt erforderlich ist, steht. Gemeinsam haben Peter Krause und Franziska Riedel vom Bürgerhaus-Team die Satzung ausgearbeitet, inzwischen ist sie auch vom Gericht abgenickt. Woran es hingegen zu hapern scheint, ist die „Manpower“. Peter Krause versucht zu erklären, wodurch es für Jörn Hühnerbein zum Eindruck gekommen sein könnte, dass eine Vereinsgründung nicht mehr gewollt sei. Durch die Urlaubszeit seien bis dato regelmäßige Beratungen ausgefallen. Im September wolle man sich wieder treffen. Nichtsdestotrotz: „Wir haben aktuell keine Manpower für einen Vorstand“, sagt Peter Krause. Diejenigen, die das Thema Vereinsgründung aufgenommen haben, würden grundsätzlich mitarbeiten, doch für einen Vorsitz fehlten eben aktuell Leute.

Die ESF-Förderung für das Bürgerhaus läuft Ende des Jahres aus. Um den Fortbestand der Einrichtung für die Zukunft absichern zu können, hatte sich ein Initiativkreis, dem unter anderem die beiden Sozialarbeiterinnen des Bürgerhausteams, Peter Krause und die Familie Hühnerbein angehören, entschlossen, einen Verein zu gründen, weil man als solcher eher an Fördermittel herankommen könnte. Ganz ohne die Stadt, die sich die Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Fördermittel und auf eigene Kosten nicht leisten kann, will man bei der Finanzierung aber wahrscheinlich doch nicht verzichten. Die Frage einer möglichen Finanzierung ist aber nur eine von vielen, die vor einer Vereinsgründung geklärt werden muss. Mindestens genauso wichtig ist das Finden von Mitstreitern, die bereit sind, Verantwortung für das Projekt zu übernehmen.

Von Manuela Engelmann-Bunk