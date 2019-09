Roßwein: Schlechtester Gehweg, aber nicht mehr lange

Rosswein

Der Bürgermeister bezeichnet ihn als den bislang „schlimmsten Fußweg in der Stadt“. Das wird er aber nicht mehr lange sein, denn derzeit wird eben dieser Roßweiner Bürgersteig einer Generalüberholung unterzogen – sprich gründlich saniert.

Ende September soll Weg fertig sein

Die Rede ist von dem Gehweg am Niederstadtgraben, linksseitig zwischen der Einfahrt zum Sparkassen-Parkplatz und dem Abzweig zur Stadtbadstraße. Mitarbeiter der Firma LFT Ostrau sind dort seit einer reichlichen Woche am Werk. Noch etwa zwei Wochen sollen die Arbeiten dauern. Dann steht den Passanten auf dem etwa 150 Meter langen Abschnitt ein Trottoir ohne Stolperfallen zur Verfügung. „Der neue Gehweg erhält kein historisches Pflaster, sondern Betonpflaster“, erklärt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos).

Neben der topografisch gegebenen Längsneigung des bergab führenden Gehweges müssen die Bauarbeiter auch auf die Querneigung achten. Schließlich möchte es die Stadt an ihrer eigenen Straße besser machen lassen, als es dem Landesamt für Straßenbau an der Döbelner Straße gelungen ist, wo sich immer noch wegen eines zu großen Quergefälles geärgert und gestritten wird.

Bürgersteig wird sogar verbreitert

„Um keine zu große Neigung zu erhalten, wird in Höhe des Abzweiges Rüderstraße der Gehweg sogar etwas verbreitert. Das bedeutet, dass die Fahrbahn in diesem Bereich des Niederstadtgrabens etwas schmaler wird“, erklärt Bürgermeister Veit Lindner. Das sei aber überhaupt kein Problem, da der Niederstadtgraben in dem Bereich als Einbahnstraße ausgewiesen ist, es also keinen Begegnungsverkehr gibt und die verbleibende Straßenbreite auch für größere Fahrzeuge noch ausreiche.

Die Fahrbahn des Niederstadtgrabens selbst erhält keine neue Schwarzdecke. Ihr Zustand ist laut Bürgermeister noch in Ordnung. Das treffe auch auf den Bürgersteig bergab auf der rechten Seite zu.

Von Olaf Büchel