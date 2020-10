Roßwein: Sexualstraftäter kommt glimpflich davon

Roßwein/Meißen

Der Angeklagte kommt in Ketten. Weil er zum ersten Verhandlungstermin nicht erschien, erließ Richterin Marion Zöllner einen Haftbefehl. Der brachte den 21-Jährigen erst in die JVA Waldheim und am Montagmorgen schließlich ins Amtsgericht Döbeln. Ihm wurde vorgeworfen, im März des letzten Jahres dreimal einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit einem 13-jährigen Mädchen gehabt zu haben. Auf das „einvernehmlich“ kommt es aber nicht an. Das Schutzalter liegt bei 14 Jahren.

Mit dem Mädchen abgehauen

Hinzu kommt, dass er dann mit dem Mädchen abgehauen sei – erst in den Elbe Park nach Dresden, später in die Wohnung seiner damaligen Freundin in Meißen. Die Eltern des Mädchens meldeten sie daraufhin als vermisst. Mehrere Kontaktversuche – unter anderem der Polizei – soll der Angeklagte blockiert haben. Selbst als die Polizei zur Wohnung nach Meißen kam, täuschte er Nicht-Da-Sein vor, in dem er das Licht ausschaltete und sich still verhielt. Als die Beamten schließlich in die Wohnung eindrangen, stellte sich der Angeklagte ihnen noch entgegen. Schließlich fanden die Polizisten das 13-jährige Mädchen im Schlafzimmer.

Anzeige

Umfassendes Geständnis

Im Prozess, bei dem das Gericht die Öffentlichkeit weitestgehend ausschloss, legte der heute 21-Jährige ein umfassendes Geständnis ab. Damit blieb dem Mädchen zumindest erspart, eine Aussage zu machen.

Da der Angeklagte zur Tatzeit gerade 19 Jahre alt war, wurde die Jugendgerichtshilfe ins Boot geholt. Eine Mitarbeiterin führte deshalb ein Gespräch mit dem Roßweiner, in dem sie sein bisheriges Leben, seinen Werdegang und seine sozialen Umstände beleuchtete. Auf dessen Grundlage empfahl sie, bei dem Angeklagten im Falle eines Schuldspruchs das Jugendstrafrecht anzuwenden. Der heute 21-Jährige komme aus schwierigen familiären Verhältnissen und weise selbst noch Defizite auf, die ihn wie einen Jugendlichen erscheinen lassen.

Schuldig gesprochen

Das Jugendschöffengericht befand den Angeklagten für schuldig. Sowohl des schweren sexuellen Missbrauchs als auch der Entziehung Minderjähriger. Außerdem wurde er der Bedrohung schuldig gesprochen, weil er versuchte, eine der Zeugen – seine damalige Freundin und Mieterin der Wohnung, in der die 13-Jährige gefunden wurde – zu beeinflussen. Weil er fünf Mal mit der Straßenbahn in Dresden gefahren ist, ohne sich dafür ein Ticket zu ziehen, bekam er auch dafür die Quittung.

Glimpflich davon gekommen

Die Strafe für den 21-Jährigen sieht demnach 200 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie zehn sozialpädagogische Einzelgespräche vor. Die soll er jeweils in Dresden leisten. Dort wohnt der 21-Jährige nämlich bald ganz offiziell. Der Angeklagte kam mit diesem Urteil nach Jugendgerichtsgesetz glimpflich davon. Hätte ihn das Gericht nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt, wäre er mit mindestens zwei Jahren Knast dabei gewesen.

Von Stephanie Helm