Rosswein

Der neu gewählte Roßweiner Stadtrat tritt am 15. August zum ersten Mal zusammen. Bei der konstituierenden Sitzung im großen Ratssaal wird es zunächst um formelle Dinge gehen, um das Ratsgremium mit seinen Ausschüssen zum Laufen zu bringen. Anschließend sollen die Räte noch über Bauangelegenheit beraten beziehungsweise beschließen, wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) informierte.

Bürgermeister vereidigt Stadträte

Der Bürgermeister wird unter anderem alle gewählten Stadträte für die nächste Legislaturperiode vereidigen, es gilt die beiden Stellvertreter des Stadtoberhauptes zu wählen, die Ausschüsse des Stadtrates zu besetzen, die beratenden Bürger für diese Ausschüsse zu bestimmen und die künftigen Vertreter der Stadt Roßwein für den Abwasserzweckverband und andere Gremien zu entsenden.

Stadtrat wählt Stellvertreter

In der zurückliegenden Wahlperiode übte Peter Krause ( Die Linke) die Funktion des ersten Stellvertreters des Bürgermeisters aus und Hubert Paßehr ( CDU) die Funktion des zweiten Stellvertreters. Das Prozedere für die Wahl der neuen Bürgermeister-Vertreter ist laut Linder wie folgt: „Jede Fraktion kann einen Vorschlag unterbreiten, der Rat stimmt darüber ab, am Ende entscheidet die Mehrheit.“

Langjährige Räte scheiden aus

Der künftige Roßweiner Stadtrat hat 22 Sitze. Die Wahl am 26. Mai dieses Jahres brachte folgende Ergebnisse: Die CDU ist künftig mit neun Stadträten vertreten – das sind zwei weniger als im alten Rat. Nicht wieder gewählt wurden die langjährigen Räte Hans-Jürgen Schibiak und Gerd Baumert, auch Uwe Tändler verlässt das Gremium. Neu für die CDU in den Stadtrat gewählt wurde Daniel Müller. Die zweitstärkste Fraktion bildet jetzt die AfD mit vier Stadträten. Bei diesen neuen Gesichtern im Rat handelt es sich um Heinz Robert Backofen, Jens Tamke, Ines Luft und Erik Krämer. Jeweils mit drei Sitzen sind die SPD ( Thomas Winter, Uwe Hachmann, Steffen Thiele), Die Linke ( Peter Krause, Erwin Weist und Jördis Marschner) sowie die Bürgerwählervereinigung Niederstriegis-Roßwein (Iris Claassen, Frank Trommer und Ulf Lindner).

Auch Ortschaftsräte konstituieren sich

Auch die Termine für die Sitzungen der beiden neuen Ortschaftsräte im Gebiet der Kommune Roßwein stehen mittlerweile fest. Der Ortschaftsrat von Niederstriegis tritt am 20. August, der Ortschaftsrat von Gleisberg am 21. August zusammen. Auch für diese Gremien müssen die Vorsitzenden neu bestimmt werden. Nach dem Ausscheiden von Steffen Zaspel und dem zwischenzeitlichen Einspringen von Alt-Ortsvorsteher Heinz Martin zeichnet sich für Niederstriegis eine Lösung ab. Bäckermeister Frank Trommer (Freie Wähler) aus Grunau könnte die Funktion des Ortschaftsratsvorsitzenden ausüben. In Gleisberg ist davon auszugehen, dass der langjährige Ortsvorsteher Bernd Handschack ( CDU) das Amt auch in Zukunft ausüben wird. In beiden Fällen stimmen die Ortschaftsräte darüber ab.

Von Olaf Büchel