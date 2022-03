Roßwein

Es sind nur ein paar hundert Meter Straßengraben, doch sie liegen den Ullrichsbergern schon seit vielen Jahren schwer im Magen. Vor allem jenen, die den Bus nutzen oder die ihre Kinder zu eben jenem schicken müssen. Der Gang zur Bushaltestelle ist aktuell noch für die Bewohner des oberen Ullrichsberges abenteuerlich bzw. bisweilen kreuzgefährlich – weil es keinen Gehweg gibt. Nun steht Abhilfe in Aussicht. Die Stadt hat sich um das Anliegen gekümmert und darf auf Fördergelder für den Bau eins Gehweges hoffen.

Gehwegbau: 70 Prozent Förderung in Aussicht

Im Laufe der nächsten Woche wird ein entsprechender Antrag gestellt. „Wir haben am Vorauswahlverfahren teilgenommen und dürfen einen Antrag einreichen“, erklärt Bauamtsleiter Dirk Mehler. Nicht nur die Finanzierung des Vorhabens stellt immer eine gewisse Hürde dar. Rund 266000 Euro kostet das Gehwegprojekt, inklusive neuer Straßenbeleuchtung und einer neuen Bushaltestelle. Wird dem Fördermittelantrag stattgegeben, gibt es 70 Prozent Förderung. Die Stadt muss 80000 Euro Eigenmittel beisteuern.

Wer von Döbeln nach Roßwein fährt und in der Ortslage Ullrichsberg den Bahnübergang passiert, sieht linker Hand das Dilemma der Bus fahrenden Bewohner des Ortes. Neben dem Straßengraben gibt es keinen Streifen, der die Fußgänger beim Gang zur oder von der Bushaltestelle vor dem Straßenverkehr schützen könnte. Zwar ist an der Stelle die Einhaltung von 30 km pro Stunde vorgeschrieben, doch viele Autofahrer sind trotzdem wesentlich fixer unterwegs. Die Kurve wird zur Herausforderung für Leute, die dort langlaufen.

Lasuv hätte Fußweg nicht gebaut

Egal wie dringlich das Problem ist: einfach so kann die Stadt dort keinen Gehweg bauen. Denn die Straße ist eine Staatsstraße und gehört dem Landkreis. Beim Landesamt für Straßenbau- und Verkehr hat die Stadt also das Projekt eingereicht und es ist freigegeben worden. Ein Gestattungsvertrag berechtigt die Roßweiner nun dazu, auf dem Landkreiseigentum zu bauen. „Das Lasuv hätte diesen Gehweg nicht finanziert“, weiß Dirk Mehler. Der nicht vorhandene Fußweg ist nicht die einzige Gefahrenquelle auf der Staatsstraße 34. Ein paar Meter weiter gibt es einen kaputten Durchlass, weshalb die Fahrbahn seit drei Jahren halbseitig gesperrt ist. Bislang sollte der Durchlass grundhaft saniert werden, was mit einer Vollsperrung verbunden gewesen wäre. Laut jüngster Aussage des Lasuv fehlt dafür das Geld, weshalb die Straße an der Stelle lokal instandgesetzt und verstärkt werden soll.

Die Hoffnungen hingegen, dass es irgendwann sicherer wird für die Ullrichsberger zum Bus zu gelangen, oder vom Bus in das Oberdorf, sind jetzt berechtigt. „Wer einen Antrag einreichen darf, hat gute Aussichten, das Geld auch zu bekommen“, sagt Dirk Mehler. Neben dem Gehweg an sich wird mit einer neuen Straßenbeleuchtung für weitere Sicherheit gesorgt. Die Entwässerungsmulde neben der Straße wird verrohrt, oben drauf kommen Abläufe, damit das vom angrenzenden Hang abfließende Wasser nicht irgendwann über die Straße läuft. Nach der Kurve wird ein Schacht gesetzt, um Reinigungsarbeiten durchführen zu können.

Von Manuela Engelmann-Bunk