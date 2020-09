Roßwein: Unbekannte demolieren Autos

Roßwein

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Wanderparkplatz an der Roßweiner Straße die Scheiben zweier Autos eingeschlagen. Die Polizei vermutet, dass die Täter auf der Suche nach Diebesbeute waren und daher die Scheiben eines geparkten Skodas und Renaults aufbrachen. Erfolgreich waren sie damit jedoch nichts. Die Geschädigten stellten fest, dass aus den Pkw nichts entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in Summe auf zirka 1.200 Euro.

Von DAZ