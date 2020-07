Roßwein

Der „ Digitalpakt Schule“ beschert auch der Stadt Roßwein eine stattliche Geldsumme vom Freistaat Sachsen. „Wir haben einen Fördermittelbescheid über 448 000 Euro erhalten. Das Programm ist gut. Der Freistaat nimmt hier viel Geld in die Hand, damit die Schulen endlich auf einen modernen digitalen Stand gebracht werden können“, lobt Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos).

Das ist allerdings auch dringend notwendig. Ob ausreichend Anschlussdosen, funktionierendes WLAN, entsprechende Endgeräte oder interaktive Tafeln – fast in allen Bereichen gibt es auch in den drei Roßweiner Bildungseinrichtungen Nachholebedarf.

Zu wenige Dosen im Zimmer

Eine Bestandsermittlung ist erfolgt. Die Schulen mussten ein Konzept erstellen, wie sie künftig digital arbeiten wollen und welche Infrastruktur und welche Technik sie dafür brauchen. „Bei der Ist-Analyse wurden selbst die in den Räumen vorhandenen Internetdosen gezählt. Dabei wurde zum Beispiel an der Oberschule festgestellt, dass im Zuge der Gebäude-Sanierung zwar schon eine moderne Verkabelung erfolgt ist, die Zahl der Dosen aber nicht ausreicht. Ein Teil des jetzt zur Verfügung stehenden Geldes fließt also auch in die Ertüchtigung der Infrastruktur“, erklärt der Bürgermeister. An der Weinbergschule sollen diese Arbeiten gleich parallel zur laufenden Sanierung erfolgen.

Die Gesamtsumme teilt sich nach allen Erhebungen wie folgt auf: Für die Oberschule „Geschwister Scholl“ gibt es 206 000 Euro, für die Grundschule am Weinberg 128 000 Euro und für die Förderschule „Albert Schweitzer“ 125 000 Euro.

Förderschule braucht dringend Computer

Das Digital-Pakt-Programm läuft laut Bürgermeister bis Ende 2024. Doch die Stadt möchte die für die Roßweiner Schulen geplanten Investitionen möglichst bis Ende 2022 umsetzen. Lindner: „Für die Förderschule brauchen wir zum Beispiel ganz schnell neue Computer.“

Corona habe sehr deutlich vor Augen geführt, dass die Ausstattung der Schulen nicht ausreicht, um den heutigen Erfordernissen auf digitalem Gebiet gerecht zu werden, so der Bürgermeister. Lindner begrüßt zudem, dass gerade ein weiteres Förderprogramm anläuft, über das moderne Endgeräte für sozial schwächere Familien angeschafft werden können. Die große Frage ist für den Bürgermeister aber, welche Mittel künftig zur Verfügung stehen, um die Technik auf aktuellem Stand zu halten, um sie zu warten und um neue Software anzuschaffen.

So wird konkret investiert

Grundschule am Weinberg: digitale Erschließung von 14 Klassenräumen; Ausstattung dieser 14 Räume mit interaktiven Tafeln sowie dazugehörigen PC; Ausstattung von zwei Räumen mit WLAN; Anschaffung von 25 Tablets/ein Klassensatz für den Unterricht;

Oberschule „Geschwister Scholl“: Verbesserung der digitalen Erschließung von 20 Klassenräumen; Ausstattung dieser Räume mit WLAN, Ausstattung von 19 Räumen mit interaktiven Tafeln; Anschaffung von 60 Tablets und 16 Notebooks;

Förderschule „Albert Schweitzer“: digitale Erschließung von zehn Klassenräumen; Ausstattung von acht Räumen mit WLAN; Anschaffung von zehn interaktiven Tafeln, von 17 Arbeits- und Endgeräten (Computern) und 50 Notebooks.

