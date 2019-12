Roßwein: Volles Haus in der Grünen Aue

Roßwein

Die Roßweiner tanzen gerne. Diesen Eindruck gab es zumindest am Sonnabend in der „Grünen Aue“ in Troischau. Bei „ Roßwein tanzt! Tanz der Generationen“ saß schon nach kurzer Zeit niemand mehr still. Pünktlich um 19 Uhr gab es schon keine Plätze mehr. Alle Tische waren belegt, alle Gäste gut gelaunt. Es dauerte auch nicht lange - rund zehn Minuten - und die ersten Paare schwebten über das Parkett.

Eine Idee des Zukunftsworkshops

Zustande kam die Veranstaltung durch den Wunsch vieler Roßweiner, auch mal wieder eine Tanzveranstaltung für die älteren Generationen in der Stadt besuchen zu können. Im letzten Sommer konkretisierte sich das Ganze schließlich beim Zukunftsworkshop der Stadt. Die beiden Hauptinitiatoren dabei sind Jörn Hühnerbein und Reinhard Bär. Jörn Hühnerbein war am Sonnabend daher sichtlich zufrieden mit der Resonanz. „Wir sehen ja, der Saal ist gut gefüllt.“ Auch Hühnerbeins Begleiterin, Nina Pohl, freute sich über die vielen Gäste und die positive Stimmung. Sie merkte jedoch an: „Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr vielleicht die Karten vorab verkaufen müssen, dann haben wir einen besseren Überblick und müssen niemanden wegschicken“. Dass die Veranstaltung gut ankommt, hatte sie allerdings schon geahnt. Sie kennt die Roßweiner. „Ich kann aber trotzdem nicht fassen, dass es so schnell so voll geworden ist.“

Mehr solche Veranstaltungen gewünscht

Die Musik kam am Sonnabend von Andis Disko. Der ist bekannt in Roßwein. Für die Familien Nitzsche und Lippert aus Roßwein ist seine Titelauswahl ein ausschlaggebender Punkt. „Er hat bei uns schon auf Geburtstagen und Hochzeiten gespielt, wir wissen, dass er gut ist,“ hieß es unisono von ihnen. Beim Ehepaar Geppard sah es ähnlich aus: „Die Musik stimmt und es ist auch jetzt schon sehr gute Stimmung. So etwas haben wir hier in Roßwein gebraucht“, erklären die Beiden. Die Roßweiner wünschen sich mehr solcher Veranstaltungen in der Stadt. „Wenigstens einmal im Monat, das wäre toll.“

Von Vanessa Gregor