Roßwein

Nicole Büttner möchte als Einzelkandidatin für das Bürgermeisteramt in Roßwein antreten und ist damit aktuell die Sechste im Bunde der Bewerber. Um überhaupt ins Rennen gehen zu können, braucht sie 60 Unterstützer-Unterschriften für ihre Kandidatur. Bis Anfang April müssen die zusammengekommen sein. Die Listen dafür liegen im Roßweiner Rathaus aus.

Nicole Büttner ist gelernte Krankenschwester, arbeitet mittlerweile als Key Account Managerin für ein Homecare-Unternehmen und beschäftigt sich mit Zahlen, Wirtschaftlichkeit, Innovationen und Prozessoptimierung. Die soziale Ader ist ihr geblieben. Sie mag die Menschen, gerade auch die in Roßwein.

„Weil ich es kann“

Schon als Jugendliche weiß sie, dass sie irgendwann mal in Roßwein Bürgermeisterin werden will. Hier ist sie aufgewachsen, zur Schule gegangen. Vor 22 Jahren war sie Roßweins Schulfestkönigin. „Ja, ich liebe auch die Tradition unseres Schul- und Heimatfestes“, sagt sie. In Roßwein hat sie ihre Wurzeln, lebt mit ihrem Mann, dem erwachsenen Ziehsohn, der zehnjährigen Tochter und zwei italienischen Doggen in einer Patchworkfamilie. Warum sie Bürgermeisterin werden will? „Weil ich es kann“, sagt sie selbstbewusst. Nicole Büttner steht mitten im Leben. „Ich bin überzeugt davon, dass ich mit meiner Einstellung einiges bewegen kann“, sagt sie.

Sie weiß, dass sie das Rad nicht neu erfinden kann. Doch sie will auf „alten Pfaden neue Wege gehen.“ Veit Lindner habe viel Gutes angeschoben. Wäre der amtierende Bürgermeister nicht erkrankt, hätte sie sich nicht zu einer Kandidatur entschieden. „Never change a working system“, sagt sie. Doch seit feststeht, dass er nicht für eine nächste Kandidatur zur Verfügung stehen kann, ist der Gedanke aus Nicole Büttners Jugend wieder präsent. Sie redet mit Freunden, der Familie und die sagen „Versuch es doch!“ Bis sich Nicole Büttner endgültig entschließt, ihren Namen in die Liste der Wahlvorschläge eintragen zu lassen, vergeht allerdings noch etwas Zeit. Erst am Montag ist sie soweit, entschließt sie sich: „Jetzt mache ich das.“

„Wir brauchen wieder mehr Miteinander“

Nicole Büttner liebt ihre Stadt und findet, dass Roßwein viel Potenzial hat. „Wir leben in einer so schönen Region.“ Roßwein als Wahlheimat für Menschen aus den umliegenden Großstädten zu etablieren, es als Naherholungsziel bekannter zu machen und Wald-, Wander- und Radwege auszubauen, steht auf ihrer Vorhabenliste weit oben. Genauso Schule und Kindergärten. In dem Bereich geht der Mutter einer Grundschülerin vieles zu langsam. „Unsere Kinder brauchen einen festen Platz und ein gutes, modernes Lernumfeld“, sagt sie, weiß aber auch, dass der Kommune bei allem Optimismus finanzielle Grenzen gesetzt sind.

Ein regelmäßiges Kulturprogramm möchte sie fördern, genauso die soziale Arbeit in der Stadt – für junge wie ältere Menschen gleichermaßen. Als Bürgermeisterin sieht sie sich als Ansprechpartner, Bindeglied, Vermittler, Schlichter, vor allem als Bürger ihrer Stadt. Und: „Ich möchte eine bessere Außenwirkung und Akzeptanz unserer Stadt in der breiten Bevölkerung erreichen.“ Dazu gehöre auch, Verlorengegangenes wiederzubeleben, wie etwa Veranstaltungen und Konzerte auf dem Hartenberg. „Wir brauchen wieder mehr Miteinander, mehr Zusammenhalt“, sagt sie. „Da geht noch was.“

Von Manuela Engelmann-Bunk