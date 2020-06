Roßwein: Warum die Beinbohrer jungen Mann zum Raub zwangen

Roßwein/Chemnitz

Um diesen Zeugen zu vernehmen, veranstaltete das Gericht einen recht großen Aufwand. Als er zum ersten Mal am Zeugentisch saß, zeigte sich schnell, dass er die Fragen nicht so recht verstand, die ihm die Vorsitzende stellte. Der Mann ist schwerhörig. Also lud Richterin Jacqueline Neubert den 38-Jährigen erneut ins Amtsgericht Chemnitz. Diesmal mit Dolmetscher für die Gebärdensprache. Zwar klappte die Verständigung jetzt besser. Aber so richtig erinnern konnte oder wollte sich der Mann nicht an die brutalen Geschehnisse, die sich an einem Dezemberabend in seiner Wohnung an der Roßweiner Stadtbadstraße abgespielt hatten. „Es gab Streit, ja, aber um was es ging, weiß ich nicht“, übersetzte der Dolmetscher eine der Antworten des Zeugen, die exemplarisch für die anderen steht: An den interessanten Stellen hakte die Erinnerung.

Hilfe auf die falsche Weise

Dabei war er offenbar der Grund, weshalb die beiden Angeklagten, 35 und 24 Jahre alt, den 27-Jährigen mit Schlägen und Anbohren mit dem Akkuschrauber in der Wohnung des Schwerhörigen dazu brachten, in den frühen Morgenstunden des 11. Dezember 2019 auf einen Lkw-Fahrer loszugehen, um den Mann zu berauben. Genauer gesagt war es wohl das Hörgerät des Wohnungsmieters. Dieses soll ihm der 27-Jährige kaputt gemacht haben. Also wollten die beiden Angeklagten bei ihm Schadenersatz beitreiben? „Das ist das Motiv. Es sollte jemandem geholfen werden, aber das ist auf die falsche Weise geschehen“, sagte Rechtsanwältin Henrike Wittner, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Rechtsanwalt Michael Windisch den 24-jährigen Angeklagten verteidigte.

Haftstrafe mit Bewährung

„Solche Handlungen kennt man eigentlich aus den Filmen von Quentin Tarantino. Ich mag diesen Regisseur und seine Filme, aber ich sehe bei den brutalen Stellen immer weg“, sagte Rechtsanwalt Windisch. „Hier kann ich aber nicht wegsehen“, sagte der Jurist weiter und führte aus, was für seinen Mandanten spricht: Das Geständnis, der Täter-Opfer-Ausgleich in Form eines vierstelligen Betrages, den die Eltern seines Mandanten dem 27-Jährigen zahlten, und dass sein Mandant nicht der treibende Keil war. Genauso wie seine Verteidigkollegin beantragte Rechtsanwalt Windisch eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Zudem sei der Haftbefehl außer Vollzug zu setzen.

Verteidiger vergleicht Tatgeschehen mit Eis essen

„Ich sehe die Sache anders für meinen Mandanten“, sagte Rechtsanwalt Thomas Hagen Fischer, der den 34-Jährigen verteidigte. Der ist vielfach wegen Körperverletzung vorbestraft, hat bereits wegen erpresserischen Menschenraubes im Gefängnis gesessen. Die Taten in Roßwein hat er nach Ansicht seines Verteidigers aber nicht gemeinsam mit dem 24-Jährigen begangen. „Wenn zwei zeitgleich in der Eisdiele stehen und Eis essen, müssen sie sich nicht dazu verabredet haben, selbst wenn sie sich kennen“, sagte Rechtsanwalt Fischer. Für ihn sei der Sachverhalt nicht soweit aufgeklärt, dass man seinen Mandanten als Mittäter verurteilen kann. Daher beantragte der Anwalt für seinen Mandanten ein Jahr Haft wegen Körperverletzung. Der 35-Jährige hatte eingeräumt, den 27-Jährigen geschlagen zu haben und zu dem Rest der Tatvorwürfe geschwiegen.

Vorläufig ein freier Mann

„Für uns ist der Sachverhalt sehr wohl aufgeklärt“, sagte Richterin Neubert, als sie das Urteil des Schöffengerichtes begründete. Es sprach beide der gefährlichen Körperverletzung, Nötigung und versuchter räuberischer Erpressung – der Angebohrte hatte kein Geld erbeutet – schuldig und verurteilte den jüngeren Angeklagten zu zwei Jahren Haft, den Älteren zu drei Jahren. Der Jüngere ging als freier Mann aus dem Gericht, denn es setzte den Haftbefehl außer Vollzug. Mindestens bis zur Rechtskraft des Urteils bleibt er frei. Allerdings gab es für ihn keine Bewährung, weil dem Gericht dafür die besonderen Umstände fehlten.

Deutliche Worte

Das Gericht glaubte dem 27-Jährigen Geschädigten, der zwangsweise zum Täter wurde. Laut dessen Aussage wollten beide Angeklagten die Tat, einer schlug, der andere bohrte, um den Roßweiner zum Raub zu bringen. „Auch wenn der Zeuge unter Drogen stand, sahen wir keinen Grund ihm nicht zu glauben“, sagte die Vorsitzende und verwies darauf, wie konstant der Roßweiner bei Polizei und Gericht ausgesagt hatte. Dem älteren Angeklagten gab die Vorsitzende noch ein paar deutliche Worte mit auf den Weg: „Sie haben offenbar nie gelernt, mit ihren Fäusten umzugehen. Ihn ihrem Vorstrafenregister geht das los mit Hausfriedensbruch und Beleidigung, das geht ja noch, aber dann folgt KV, KV, KV. Keine Ahnung was in ihrem Leben schief gelaufen ist, aber es waren wahrscheinlich nicht nur die Drogen.“

Mulmiges Gefühl beim Abladen

Anders als man vermuten möchte, zeitigten die Brutalitäten keine schweren gesundheitlichen Folgen. Die Bohr-Wunden des 27-Jährigen waren nur oberflächlich und für den Lkw-Fahrer war wohl der Schreck am schlimmsten. Jedoch sagte der Kraftfahrer, dass er seit der Tat häufig ein mulmiges Gefühl habe, wenn er nachts ablade.

Von Dirk Wurzel