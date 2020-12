Roßwein: Weihnachtsmann bringt Lilly ein Einhorn

Roßwein

Was, gibt es denn nun einen Weihnachtsmann oder nicht? Lilly Peschel aus Roßwein hat bis neulich noch daran gezweifelt. Aber seit der gute Alte nun doch persönlich bei der sechsjährigen Roßweinerin an der Tür läutete und ihr auch noch wunschgemäß ein Einhorn brachte, da kam sie doch ins Nachdenken. So ein netter Kerl, das wäre doch direkt schade drum, wenn es ihn nicht gäbe.

Jedenfalls hatte sie am Tag vor Heiligabend noch schnell ein Gedicht gelernt. Wer denkt, von „Lieber guter Weihnachtsmann...“ gibt es nur die Strophe mit der Rute, der hat sich geirrt. In Wirklichkeit ist es ein richtig langes Gedicht,was Lilly mit Mama Christiane gelernt hat. Es stand nämlich in einem Kalender. „Das hat nur ungefähr zehn Minuten gedauert, dann hatte sie es drauf“, sagt Papa Udo nicht ohne Stolz. Lilly, die den Kindergarten Waldblick in Böhrigen besucht, ist tatsächlich ein kluges Mädchen. Im nächsten Jahr kommt sie in die Schule, wird dann in der Roßweiner Grundschule am Weinberg lernen. Darauf freut sie sich schon sehr. Das Einhorn, das ihr der Weihnachtsmann gebracht hat, darf ab jetzt mit in ihrem Bett sitzen, wie ganz viele andere ihrer plüschigen Freunde. Das Schönste ist: Das Kuscheltier kann sogar Musik machen, wenn man es an der richtigen Stelle drückt.

Anzeige

Roßweins Weihnachtsmann zog zu Heiligabend beizeiten weiter, Lilly war die erste von insgesamt neun Stationen, wo er dieses Jahr mit einem Geschenk hereinschneite. Ermöglicht wurde das, weil neben den Geldspenden von Bürgermeister Veit Lindner und dem Stadtrat der Linksfraktion, Peter Krause, auch noch eine Roßweiner Familie für diese Aktion Geld bei der Stadt hinterließ. In Roßwein ist es Brauch, dass Kinder Wunschzettel abgeben können. Manchmal wurden diese schon an einen Baum gehängt, dieses Jahr in einen Briefkasten geworfen. Lilly hat sich jedenfalls sehr gefreut darüber, dass ausgerechnet ihr Weihnachtswunsch nach einem Einhorn in diesem Jahr in Erfüllung ging – und dass der Weihnachtsmann das Geschenk auch noch persönlich vorbei bringt, das war eine zusätzliche Überraschung.

Von Steffi Robak