Roßwein

Wie die Jungfrau zum Kinde sei er zu seinem „Job“ als Weihnachtsmann gekommen. Passt ja in die Zeit, irgendwie. Joachim Hache lacht. Er ist der Neue, der Gute Alte, der in diesem Jahr mit rotem Mantel und weißem Rauschebart im Auftrag der Stadt auf Roßweiner Flur unterwegs ist. Der 64-Jährige tritt in die Fußstapfen von Harald Büttner, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen erst einmal nicht mehr ausüben kann.

Für seinen Nachfolger, der in Naußlitz zu Hause ist und schon früher immer mal in verschiedene Rollen geschlüpft ist, ist die erste Amtszeit gleich eine ziemlich seltsame. Nicht nur, weil er ja eine andere Person ist, werden seine Auftritte nicht so wie die des Weihnachtsmannes der vergangenen Jahre sein. In Zeiten von Corona ist alles anders – auch der Besuch des guten Alten.

Anzeige

„Los Vater, mach es!“

Als er im Herbst für das Amt engagiert wurde, war das so noch nicht absehbar. Der traditionelle Auftritt für die Kinder auf der Bühne beim Weihnachtsmarkt musste noch abgesichert werden. Beim Fassade streichen am heimischen Grundstück erwischte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) seinen neuen Weihnachtsmann. „Überleg es dir“, rief er dem Rentner zu, den das Stadtoberhaupt auf der Suche nach einem Ersatz für Harald Büttner empfohlen bekommen hatte. Der überlegte. Die eigenen Kinder ermunterten ihn: „Los Vater, mach es, haben die gesagt“, erinnert sich Joachim Hache.

Der Naußlitzer, der 46 Jahre im Roßweiner Armaturenwerk gearbeitet hat, ist auch seit 50 Jahren Mitglied bei den Haßlauer Karnevalisten. Viele Jahre hat er dort den Prinzen, ganz zu Beginn mit seiner Frau das Prinzenpaar gegeben. Dann wechselten die Prinzessinnen. Nach vielen Jahren – „als sie mir dann zu jung wurden“ – hat er das Amt abgegeben. Nicht nur Prinz war Joachim Hache. Schon früher hat er den Weihnachtsmann gespielt – für seine längst erwachsenen Söhne und auch für die Enkel, von denen er inzwischen fünf hat.

Aber auch im Dorf hat er schon Kinder am heiligen Abend besucht, verkleidet mit Mantel und Maske. Erkannt habe ihn ab und zu aber doch jemand, weshalb er jetzt bei seinen neuen Auftritten auf ein ganz besonderes Detail Wert legt: Weil sein linker Zeigefinger vor langer Zeit einem Unfall mit der Kreissäge zum Opfer gefallen ist, stopft sich Joachim Hache den Handschuh an dieser Stelle jetzt immer vorsorglich aus. „Kinder sind sehr aufmerksam“, weiß er, der sich unter seinem Kostüm neuerdings auch ein dickes Kissen als Bauch zurecht stopfen muss, weil er vor zwei Jahren 20 Kilogramm abgenommen hat.

Trotz Kontaktverbot werden Kinder überrascht

Wenn er an diesem Adventssonnabend gemeinsam mit Bauhofchefin Monika Weigel auf dem Elchmobil durch Roßwein und die Ortsteile unterwegs sein wird, um Kinder zu überraschen, wird ihn auch ohne ausgestopften Handschuh höchstwahrscheinlich niemand erkennen. Auf Kontakte muss verzichtet werden, deshalb hält der gute Alte zwar mit großem Getöse überall dort, wo weiße Fahnen anzeigen, dass es Kinder gibt. Aber die kleinen Geschenke werden nur abgeworfen. Joachim Hache freut sich auf seinen Einsatz und hofft, dass es nicht regnet und nicht ganz so kalt wird auf der langen Tour. Schließlich will er auch am Heiligen Abend noch fit sein – nicht nur für seinen Besuch im Auftrag der Stadtverwaltung bei Kindern, deren Gabentisch eher bescheiden ausfällt und die ihre Wünsche im Wunschzettelbriefkasten auf dem Roßweiner Markt abgeben konnten, sondern auch für die eigene Feier im kleinen familiären Rahmen, zu Hause in Naußlitz, wo sich hinter seinem Grundstück Fuchs und Igel gute Nacht sagen.

Von Manuela Engelmann-Bunk