Roßwein: Welche Geschäfte braucht die Stadt?

Rosswein

Nach mehr als 20 Jahren wird es in Roßwein Zeit für ein neues Einzelhandels- und Zentrenkonzept, findet Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), weshalb seine Stadträte bei ihrer jüngsten Zusammenkunft aufgefordert waren, die knapp 10.000 Euro teure Erarbeitung eines solchen durch ein beauftragtes Unternehmen abzunicken. Sie taten das mit zwei Enthaltungen, so dass jetzt die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH Dresden mit der Erarbeitung beauftragt werden kann.

Entscheidungen auf Grundlage eines veraltete Konzepts

Selbes Unternehmen hatte bereits das vorangegangene Konzept Mitte der 90er-Jahre erstellt, welches bis dato Grundlage für die Entscheidungen der Stadt bei der Frage gewesen ist, welche Ansiedlungen Sinn machen und welche nicht. Allerdings haben sich die Zeiten geändert, die Bevölkerungsstruktur in der Stadt, Wünsche und Bedürfnisse. „Es wäre fatal, wenn man die Situation im Rahmen des Stadtumbaus nicht betrachten würde“, so der Bürgermeister. Deshalb soll ein neues Einzelhandels- und Zentrenkonzept in Abstimmung mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH in zwei Stufen erarbeitet werden. Zunächst geht es um ein Standortkonzept speziell für die Innenstadt von Roßwein. Die zweite Stufe beinhaltet das Standortkonzept für gesamt Roßwein.

Status Quo ermitteln und Wünsche aufgreifen

Worum geht es? Das Konzept soll nicht nur den Ist-Zustand aufarbeiten, also erfassen, welche Einzelhandelsobjekte und Gewerbeobjekte es aktuell im Roßweiner Zentrum gibt. Weitergehend wird eine Befragung durchgeführt, bei der Interessen, Wünsche, Bedürfnisse der Einwohner ermittelt werden. Auf welchem Weg dies geschieht, kann Michael Klöden, in der Stadtverwaltung unter anderem für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zuständig, noch nicht sagen. Ebenfalls in die Bedarfsermittlung gehören auch die Einwohneranzahl und Einkommensstruktur in der Stadt.

Fast 10.000 Euro Kosten

Einen Laden für Wellenreiten in Roßwein anzusiedeln, würde wohl keinen Sinn ergeben, sagt Klöden. Was Sinn ergibt, soll das Konzept dokumentieren. Wichtig ist dieses für Entscheidungen, die die Stadt treffen muss – was bestimmte Sanierungsmaßnahmen angeht und Bauanträge. „Es geht darum, Dinge miteinander in Einklang zu bringen", sagt Michael Klöden. Hin und wieder schlage doch mal ein Investor auf, so Veit Lindner, und dann müsse man in der Lage sein, schnell sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Das Konzept soll helfen, das Richtige zu tun, wenn es um mögliche Ansiedlungen geht, wie beispielsweise Drogerien etc..

Die insgesamt 9.698,50 Euro, die das Konzept kosten wird, muss die Stadt nicht allein tragen. Gefördert wird das Konzept im Rahmen des Stadtumbauprogramms mit 66 Prozent.

Von Manuela Engelmann-Bunk