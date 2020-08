Roßwein: Weniger Einnahmen und mehr Ausgaben wegen Corona

Roßwein

Die Corona-Krise stellt die Stadt Roßwein vor außergewöhnliche finanzielle Herausforderungen. Kämmerin Bianka Graf untermauerte das in der jüngsten Ratssitzung mit Zahlen, als sie über die Haushaltssituation der Kommune berichtete.

Steuerverluste

So seien Gewerbesteuerverluste von mehr als 40 Prozent zu verkraften. Zum Stichtag 30. Juni seien Gewerbesteuererträge in Höhe von 944 410 Euro gebucht gewesen. Damit blieben diese weit hinter der Planzahl von 1,6 Millionen Euro zurück – ein Minus von rund 660 000 Euro. „Zahlreiche Unternehmen und Gewerbetreibende beantragten in den vergangenen Wochen und Monaten beim Finanzamt, die Gewerbesteuervorauszahlung auf null zu setzen. Die Finanzämter geben diesen Anträgen üblicherweise statt“, lieferte die Kämmerin die Begründung für das hohe Defizit gleich mit.

Anzeige

Höhere Ausgaben

Auch bei der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer geht Bianka Graf von erheblichen Mindereinnahmen aus. Ein Betrag von etwa 400 000 Euro unterhalb der Planzahlen werde erwartet.

Weitere LVZ+ Artikel

Doch es sind wegen Corona nicht nur die Einnahmen geringer, sondern auch die Ausgaben höher. Der Anstieg der Auszahlungen sei auf pandemiebedingte Mehrausgaben zurückzuführen.

Elternbeiträge vorfinanzieren

Zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung führte weiterhin, dass sich die Erträge im Bereich der Elternbeiträge nicht planmäßig entwickelten. Wegen der Pandemie mussten Kindereinrichtungen ab dem 18. März für zwei Monate schließen. Für den Zeitraum des ersten Monats wurden keine Elternbeiträge erhoben. Im zweiten Monat wurde nur von den Eltern der Beitrag erhoben, die ihre Kinder in der Notbetreuung hatten. „Bis zur Erstattung durch den Freistaat müssen wir als Stadt die Elternbeiträge vorfinanzieren“, so die Kämmerin in ihrem Bericht. Es handelt sich um eine Summe von insgesamt 48 231 Euro, davon 29 814 Euro für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, der verbleibende Betrag für den Hort.

Bei Hallenbad positiver Effekt

Offenbar nicht so negativ wirkt sich Corona auf die kommunalen Bäder und die damit verbundenen Finanzen aus. Das Hallenbad musste zwar Mitte März vorzeitig schließen. Nur 63 Prozent der eigentlich geplanten Erträge konnten erwirtschaftet werden. Allerdings fielen auch die Aufwendungen niedriger aus. Die im Verhältnis geringen Ausgaben sind laut Graf auf die sinkenden Betriebskosten während der Schließzeit zurückzuführen. Insgesamt seien die Einsparungen höher als die entgangenen Erträge, was zu einem positiven Effekt führt. Das Freibad im Wolfstal eröffnete wegen der Pandemie eine Woche später als geplant. Die derzeit hochsommerlichen Temperaturen, die auch in der nächsten Woche anhalten sollen, dürften dazu beitragen, dass die Einnahmen zulegen.

Von Olaf Büchel