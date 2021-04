Roßwein: Wer wird Friedensrichter-Vize?

Roßwein

Es ist noch gar nicht so lange so her, da wählten die Roßweiner Stadträte Anja Weber zur neuen Friedensrichterin. Sie beerbte den langjährigen Amtsinhaber Jörg Gobsch. Drei Amtsperioden, also 15 Jahre lang, war er als Friedensrichter für die Stadt tätig. Jetzt, knapp vier Monate nach der Wahl, veröffentlichte die Stadtverwaltung die nächste Ausschreibung. Diesmal soll die Stelle des stellvertretenden Friedensrichters besetzt werden.

Letzte Wahl im Jahr 2016

Zuletzt wurde das Amt im Jahr 2016 besetzt. Andreas Winkler folgte damals auf Katja Schotte, die seit 2010 als stellvertretende Friedensrichter agierte. Sie legte das Amt im Oktober 2015 aus persönlichen Gründen nieder. Im darauffolgenden April wurde Andreas Winkler zum Stellvertreter gewählt. Seitdem hat er das Amt inne. Will er das Amt auch weiterhin ausführen, muss auch er sich erneut um die Stelle bewerben. So will es das Gesetz.

Zwei potenzielle Bewerber

Ein potenzieller Bewerber könnte auch Maik Herbrig sein. Er bewarb sich ebenfalls um die Stelle des Friedensrichters. Seit Dezember des vergangenen Jahres ist er offiziell als Protokollant eingesetzt. Denn jemanden, der sich ehrenamtlich engagieren will, wollte die Stadt nicht einfach unverrichteter Dinge wieder gehen lassen. Seitdem ist die Schiedstelle mit Anja Weber als Friedensrichterin, Andreas Winkler als Stellvertreter und Maik Herbrig als Protokollant besetzt. Wie das künftig aussehen wird, zeigt sich mit der nun anstehenden Wahl.

Bis zum 9. Mai bewerben

Bis zum 9. Mai können sich Bürger für den Posten des stellvertretenden Friedensrichters bewerben. Zwischen 30 und 70 Jahre alt sollten Bewerber sein und in der Stadt Roßwein beziehungsweise deren Ortsteilen wohnen. Welche Anforderungen an einen stellvertretenden Friedensrichter noch gestellt werden, ist auf der Internetseite oder dem Amtsblatt der Stadt Roßwein zu sehen. Die Bewerbung muss schriftlich im Hauptamt der Stadtverwaltung Roßwein, Markt 4, eingereicht werden.

