Roßwein: Zu wenige Hydranten und fehlende Feuerwehrleute

Roßwein/Niederstriegis

Zum ersten Mal verfügen die Stadt Roßwein und das 2013 eingemeindete Niederstriegis mit den dazugehörigen Orten über einen gemeinsamen Brandschutzbedarfsplan. Der Stadtrat hat diesen in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Im Vorfeld hatte die Leipziger Firma Brandschutz-Consult Ingenieurgesellschaft das Papier auf den aktuellen Stand gebracht und mit den Leitern der Ortsfeuerwehren abgestimmt. Zum Teil erhebliche Schwachstellen traten dabei zutage.

Löschwassermangel

Problem Nummer 1: die Löschwasserversorgung ist nicht in allen zur Kommune Roßwein gehörenden Gebieten ausreichend. Es gibt zu wenige Hydranten beziehungsweise ist der Wasserdruck im Netz zu gering. „Das betrifft den Ortsteil Gleisberg sowie Teile von Otzdorf und Niederstriegis“, sagte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auf Anfrage. Die notwendige Zahl der Hydranten in absehbarer Zeit zu installieren und einen ausreichenden Wasserdruck zu schaffen – das hält Lindner für illusorisch. Also müssen andere Lösungen her.

Fahrzeuge mit Wassertank

Eine ist, die Feuerwehr mit ausreichend Fahrzeugen auszustatten, die größere Wassermengen transportieren können. Die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für die Gleisberger Wehr ist bereits beschlossene Sache. Allerdings muss der Landkreis noch den Fördermittelbescheid erteilen. Rund 400.000 Euro kostet das rote Löschmobil. Die Hälfte davon muss die Stadt selbst übernehmen. Die Mittel sind laut Lindner schon dafür reserviert. Wenn diese Investition getätigt ist, soll als nächstes die Roßweiner Stadtwehr mit einem modernen Tanker ausgestattet werden. Der vorhandene ist in die Jahre gekommen.

Zisternen in den Orten

Abhilfe beim Löschwassermangel kann auch mit unterirdischen Zisternen geschaffen werden. Wie viele, welche Standorte, wann und wie – dass alles müsse laut Bürgermeister noch geklärt werden. Auch an den vorhandenen Feuerlöschteichen möchte die Kommune eigentlich festhalten. „Manche dieser Teiche oder Becken werden aber trocken, entweder weil es keinen Zulauf mehr gibt oder weil sie leck sind“, erklärt Lindner. Entscheidungs- und Investitionsbedarf also auch an dieser Stelle.

Zu wenig Einsatzkräfte

Problem Nummer 2: Die Überalterung der Ortswehren, beziehungsweise die zu geringe Zahl an einsatzfähigen Kameraden und Kameradinnen. Noch gibt es Ortsfeuerwehren in Roßwein, Gleisberg, Seifersdorf, Niederstriegis, Otzdorf, Littdorf und Haßlau. „Richtig einsatzbereit sind aber nur die Roßweiner und die Gleisberger Wehr. Alle anderen nach 17 Uhr“, sagt Veit Lindner. Das schon vor Jahren thematisierte Nachwuchsproblem tritt nun vielerorts offen zutage. Den wenigsten gelingt es so gut wie der Gleisberger Wehr, junge Leute nachzuziehen. Worauf das Ganze einmal hinausläuft, kann der Bürgermeister noch nicht sagen. Roßwein spezifisch ist das Problem jedenfalls nicht. Varianten wie Stützpunktfeuerwehren oder Berufsfeuerwehren auch für den ländlichen Raum seien im Gespräch.

Von Olaf Büchel