Roßwein bricht mit seiner Schulfest-Tradition

Die Stadt Roßwein hat sich von einer großen Last befreit. Statt zu darauf zu warten, ob und wie im kommenden Sommer große Festlichkeiten in der Öffentlichkeit veranstaltet werden dürfen, hat sie beschlossen, ihr größtes Fest, das alle fünf Jahre ausgetragen wird und in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, keinesfalls im kommenden Jahr stattfinden zu lassen. Einstimmig entschieden sich die Stadträte am Donnerstagabend dafür, die 45. Ausgabe des traditionellen Schul- und Heimatfestes bis auf 2025 zu schieben. Und das, obwohl der zeitliche Rhythmus des Festes traditionell fest verankert ist.

Straßenbürgermeister stimmen für 2025

Nach der Absage in diesem Jahr hatte der Stadtrat zunächst eine Verschiebung auf das kommende Jahr beschlossen. Da ahnte noch keiner, wie sich die Lage entwickeln würde. Dieser Tage allerdings, da mit der Bewerbung des großen Festes und der Organisation begonnen werden müsste, wenn es denn im kommenden Frühsommer stattfinden sollte, ist die Unsicherheit immer noch groß.

Deshalb hat die Stadt zunächst alle ihre Straßenbürgermeister befragt und drei Varianten zur Disposition gestellt, um sich ein Stimmungsbild verschaffen zu können. Insgesamt 37 Straßenbürgermeister hat Roßwein, 26 haben sich letztlich zurückgemeldet. Insgesamt 19 stimmten für die Durchführung des Festes in 2025, sieben waren für 2022 und keiner für das kommende Jahr.

Mehr werben für 2025

Das letzte Wort aber hatten die Stadträte. Nur zwei ergriffen es direkt im Vorfeld der Abstimmung. Uwe Hachmann ( SPD) unterstützte klar das Abstimmungsergebnis durch die Straßenbürgermeister: „Die Lage ist aktuell so indifferent, alle Lebensbereiche sind von der Corona-Pandemie betroffen, es ist vernünftig wenn wir uns auf 2025 orientieren.“ Auch sein Fraktionskollege Steffen Thiele sah es so. Allerdings sei der Abstand zwischen dem letzten und dem 45. Schul- und Heimatfest dann mit zehn Jahren enorm lang und ob man denn nicht in Vorbereitung des Festes 2025 das jetzt womöglich eingesparte Geld in die Hand nehmen könne und Werbung und Planung noch offensiver angehen könnte, um der Bedeutung dieses Festes für die Roßweiner gerecht zu werden.

800-Jahr-Feier schon eher nachholen

Alle anderen Stadträte äußerten sich nicht, drückten aber ihre Zustimmung zum Abstimmungsergebnis der Straßenbürgermeister mit ihrer Stimme aus. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hatte im Vorfeld auch erklärt, dass man im Jahr 2022 wenigstens die 800-Jahr-Feier nachholen werde, die in 2020 ebenso der Corona-Krise zum Opfer gefallen war. So wolle man den Zeitraum bis zum nächsten Schul- und Heimatfest wenigstens gefühlt ein bisschen verkürzen. Gegen eine Durchführung des 45. Schulfestes im Jahr 2022 sprachen aus Sicht der Stadt zwei Faktoren: die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und die damit womöglich verbundene finanzielle Schwäche von Stadt und Bürgern und der kurze Abstand zur 46. Ausgabe des Festes, der dann nur drei Jahre betragen würde.

