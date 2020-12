Roßwein entscheidet sich für Corona-Laptops

Roßwein

Auch Roßweins Schüler werden zukünftig die Chance bekommen, Tablets und Laptops für die Zeit des Pandemie bedingten Homeschooling ausleihen zu können. Möglich macht das eine finanzielle Zuweisung des Sächsischen Staatsministeriums. Für Roßwein sind knapp 43 000 Euro geflossen, die zweckgebunden für die Anschaffung und Einrichtung mobiler Endgeräte eingesetzt werden können. Der Stadtrat hatte in einer seiner jüngsten Zusammenkünfte darüber entscheiden müssen, ob das Geld angenommen wird. Mit einer Gegenstimme wurde der Beschluss gefasst und der Auftrag vergeben.

Über die Firma K & W Informatik aus Döbeln werden 28 Tabletts im Wert von rund 13 500 Euro für Roßweins Grundschüler angeschafft. Etwas mehr als 30 000 Euro fließen für 53 Notebooks, mit deren Beschaffung die Firma Computer und Netzwerke Systeme GmbH beauftragt wurde. Die Geräte werden an Oberschule und Förderschule verteilt.

Stadtrat Rico Söhnel ( CDU), der gegen den Beschluss stimmte, hatte sich mit Kritik zu Wort gemeldet: „So ein Irrsinn. Mir widerstrebt es, Geld so herauszuhauen. Wer erklärt der Schule denn in fünf Jahren wenn die Geräte Schrott sind, dass die Stadt keine 40 000 Euro hat, um neue anzuschaffen?“ Die Erwartungshaltung wäre dann auf jeden Fall da. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) kann die Sorge nachvollziehen, hat aber auch keine befriedigende Antwort. Auf jeden Fall wäre es unklug, nur aus diesem Grund das Geld jetzt nicht in Anspruch zu nehmen.

Welche Schüler die Geräte schließlich nutzen dürfen, darüber soll in den Schulen entschieden werden, wo die Verhältnisse in den einzelnen Familien am besten bekannt sind. Nicht jeder Schüler lebt in einem Haushalt, der ausreichend mobile Endgeräte zur Verfügung hat. Für die Ausleihe gibt es einen Mustervertrag, der zwischen Eltern und Schulträger, also der Kommune, abschlossen wird.

Die Einrichtung der Geräte soll zunächst über den IT-Verantwortlichen der Stadtverwaltung René Handschack erfolgen, der auch auf die Systeme zugreifen kann und für den Fall von Missbrauch Anwendungen aus der Ferne sperren kann. Dauerhaft leistbar ist die Wartung auf diesem Weg allerdings nicht. Zukünftig sollen Mittel aus dem Digitalpakt für eine entsprechende Infrastruktur genutzt werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk