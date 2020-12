Roßwein hat die Qual der Wahl

Roßwein

Seit 15 Jahren hat Jörg Gobsch in Roßwein als Friedensrichter gewirkt. Hat zugehört, Empfehlungen gegeben. Nicht streitsüchtiger als andere seien die Roßweiner, sagt er , und dass er die Aufgabe gern und als Dank an die Stadt für die Unterstützung nach dem Hochwasser 2002 erledigt habe. Jetzt aber gibt er das Amt ab. Zumindest hat er sich nach Ablauf der regulären Amtszeit von fünf Jahren nicht wieder zur Wahl gestellt. Das haben zwei andere getan – zum großen Glück für die Stadt Roßwein, wie Hauptamtsleiterin Michaela Neubert zur Stadtratsitzung erklärte. Anderorts habe man Probleme, die Schiedsstelle, zu deren Betreiben die Stadt nach dem Sächsischen Schieds- und Güterstellengesetz verpflichtet ist, zu besetzen. Die Tätigkeiten des Friedensrichters unter liegen der Aufsicht durch den Vorstand des Amtsgerichtet.

Ein Friedensrichter und ein Protokollant

Anja Weber aus Haßlau und Maik Herbrig aus Roßwein haben sich für das Ehrenamt des Friedensrichters beworben. Weil es bereits mit Andreas Winkler seit 2016 einen Stellvertreter gibt und eben nur eine Person zum Friedensrichter bestimmt werden kann, die Stadt aber beide Bewerber für die Aufgabe einsetzen möchte, hat man sich entschieden, den nicht gewählten Bewerber dafür zum Protokollant zu wählen.

Beide Kandidaten hatten diese Idee im Vorfeld abgenickt und stellten sich zur jüngsten Stadtratssitzung den Räten vor. Die 43-jährige Anja Weber, die mit ihrem Lebenspartner und zwei Kindern in Haßlau lebt, ist als Rechtsanwaltsfachangestellte in einer Roßweiner Kanzlei tätig, im Dorf- und Verschönerungsverein Haßlau aktiv und auch in der IG Verschönerung Roßwein. Maik Herbrig lebt seit 2003 der Liebe wegen in Roßwein und hat einen sechsjährigen Sohn. Seit 20 Jahren ist er als Personalberater, Coach und Trainer tätig und hat deshalb viel mit Menschen zu tun.

Die Stadträte hatten also die Qual der Wahl und entschieden sich am Ende für Anja Weber als neue Friedensrichterin. Maik Herbrig wurde als Protokollant gewählt.

Die Aufgabe von Friedensrichtern besteht darin, zwischen streitenden Parteien zu schlichten und somit den Rechtsfrieden wieder herzustellen. Die Verfahren sind nichtöffentlich und die Friedensrichter sind zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet.

Von Manuela Engelmann-Bunk