Roßwein heißt 37 Babys willkommen

Roßwein

Möge der Nachwuchs Wurzeln in Roßwein schlagen. Das wünschte sich Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auch bei der diesjährigen offiziellen Begrüßung der Kinder, die jüngst das Licht der Welt erblickt haben. Von Januar bis 11. Oktober waren das für die Stadt und ihre Ortsteile 37 Mädchen und Jungen, darunter auch das Zwillingspaar Theo und Mona. Ein Teil der Familien war der traditionellen Einladung der Stadt in den Rathaussaal gefolgt, wo es neben den Informationen zum „Startgeld“, welches die Stadt gemeinsam mit den beiden im Ort ansässigen Kreditinstituten sponsert, auch einen Einkaufsgutschein für den örtlichen Spielzeugladen gab. Im Frühjahr werden dann die Babybäume in der Stadt gepflanzt.

Von Manuela Engelmann-Bunk