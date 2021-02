Roßwein hofft auf 100 Prozent für Rathaussanierung

Roßwein

Roßweins Rathaus ist ein alter Kasten, in dem viel Geschichte steckt. Tatsächlich. Das Gebäude sollte aber auch modernen Standards einer Verwaltung genügen. Theoretisch. Modern ist das Wenigste im ersten Haus am Platz, das nach dem Stadtbrand 1420 erstmals erwähnt und nach dem Stadtbrand 1806 auf den alten Außenmauern neu aufgebaut wurde. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Auch das ist ein Grund, warum eine Vollsanierung des Objektes nicht ganz leicht ist. Ein weiterer, durchaus erheblicher Grund sind die Kosten, die angesichts überschaubar gefüllter Stadtkassen und gleichzeitig vieler anderer wichtiger Aufgaben ringsherum immer zu hoch waren, um das Projekt in Angriff zu nehmen. Daran ändert sich auch so schnell nichts. Zwischen 5 und 7,5 Millionen Euro würde eine Vollsanierung des Rathauses kosten. Das wichtigste dabei sind die Elektrik und der zweite Rettungsweg, für den Mauern durchbrochen werden müssen. Aus eigenen Mitteln und selbst mit einem Förderprogramm, das einen relativ niedrigen Eigenanteil erfordert, ist das Projekt jetzt erst einmal nicht umsetzbar. Doch die Stadt hat sich für ein neues 100-Prozent-Förderprogramm beworben, das es für denkmalgeschützte und öffentlich genutzte Gebäude offenbar gibt. Jetzt hofft man auf einen Bescheid.

Das Roßweiner Rathaus besteht aus drei Gebäuden, ursprünglich befand es sich nur im mittleren Bereich. Später hinzu kamen später die einstige Glöcknerei an der Westseite (heute Meldeamt) und das Abthaus an der Ostseite (unter anderem Bauamt). Umgebaut und saniert wurde das Gebäude mehrmals. In jüngerer Vergangenheit war die Sicherung und Sanierung des Turmes und die anschließende Saalrenovierung – bis zum Jahr 2000 – die umfangreichste Maßnahme.

Von Manuela Engelmann-Bunk