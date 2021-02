Roßwein hofft auf Weiternutzung für leer stehendes Objekt

Roßwein

Der Abwasserzweckverbandes „Obere Freiberger Mulde“ und die OFM Abwasserentsorgung GmbH als sein Dienstleistungsunternehmen sind zu Beginn des Jahres aus dem städtischen Gebäude in der Stadtbadstraße ausgezogen. Sinn und Zweck des Umzuges in die Döbelner Straße ist: Den aktuellen und zukünftigen Mitarbeitern von OFM und AZV moderne Arbeitsbedingungen zu bieten.

Im Gegensatz zu den Räumlichkeiten mit Altbaucharme und Modernisierungsstand von anno dazumal in der Stadtbadstraße entsprechen die von der Sparkasse gemieteten Räumlichkeiten in der Döbelner Straße nun modernem Standard. Frank Lessig, Geschäftsführer der OFM Abwasserentsorgung GmbH, findet das wichtig – vor allem mit Blick auf den bevorstehenden Generationswechsel im aktuell sechs Leute großen Mitarbeiterstamm. „Wir schauen auch in Zukunft auf gut ausgebildete Mitarbeiter und für die müssen auch die Rahmenbedingungen bei einem Job stimmen“, wirft Lessig den weichen Faktor in die Waagschale.

Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hätte es anders allerdings lieber gesehen, war aber bei der Entscheidung überstimmt worden. Damit hat die Stadt nun einen Mieter weniger und ein leerstehendes Objekt mehr. Und sie muss sich Gedanken darüber machen, was aus dem Haus in der Stadtbadsraße werden soll. Linder kann sich verschiedene Dinge vorstellen, spruchreif aber ist noch keine der Optionen. Möglicherweise wolle man das Haus dem direkt angrenzenden Stadtbad noch dazugeben, damit es von den Mitarbeitern und auch den Ehrenamtlichen des Schwimmvereins mit genutzt werden kann. Auch ein Verkauf wäre möglich. Oder aber man vermietet es wieder neu. Entschieden ist noch nichts, weshalb das Haus auch noch nicht ausgeschrieben ist.

Von Manuela Engelmann-Bunk