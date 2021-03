Roßwein hofft auf neue Bauplätze für Niederstriegis

Roßwein/Niederstriegis

Wer in Roßwein neu bauen will, hat derzeit nicht übermäßig große Auswahl. Die bestehenden Baugebiete sind weitgehend voll. Interessenten gibt es dennoch und neue Bauplätze sind deshalb in Arbeit. Schließlich sind Zuzüge erwünscht, denn: Wer baut der bleibt, heißt es so schön. Ein eigenes Haus, das bedeutet in der Regel Familie, Kinder, also Nachwuchs im Dorf oder in der Stadt, vielleicht sogar Zuzug und damit Stabilisierung der Einwohnerzahlen. Die sind in Roßwein in den zurückliegenden drei Jahren stetig gesunken. Von 7771 Einwohner in 2018 sind Ende 2020 noch 7417 übrig geblieben. Das sind die Zahlen nicht nur für Roßwein, sondern einschließlich seiner Ortsteile.

Auf einen Schlag zehn neue Baugrundstücke

Neben der geplanten Entwicklung des zweiten Wohnbaufeldes im Wohngebiet Etzdorfer Straße – dort sind zehn Eigenheimstandorte vorgesehen –, steht es nun auch im Raum, den Eigenheimstandort am Schweizer Berg in Niederstriegis, im Volksmund als „Legoland“ bezeichnet, zu erweitern. Auch dort könnten auf einen Schlag zehn neue Bauplätze entstehen.

Das aber liegt nicht in der Verantwortung der Stadt. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hat mit dem Eigentümer der in Frage kommenden Fläche bereits gesprochen und seiner Hoffnung auf Erweiterung des Legolandes Ausdruck verliehen. Das 1998 durch die EST Elektro-Spezial-Technik erschlossene Wohnbaugebiet hat sich innerhalb von zwei Jahrzehnten gefüllt. Das letzte verfügbare Grundstück von insgesamt 28 ist vor zwei Jahren verkauft worden. Nun gibt es weitere Anfragen für das Niederstriegiser Baugebiet.

Keine neue Erschließung geplant

Zehn weitere Bauplätze könnten dort auf einen Schlag entstehen und zwar oberhalb des bestehenden Gebietes, auf der Wiese. Die Anschlüsse sind da, das Grundstück, das sich im Besitz der EST Elektro-Spezial-Technik befindet, ist voll erschlossen. Steffen Stecher, Chef der EST Elektro-Spezial-Technik, ist bereit, die Grundstücke zum Zweck der Bebauung zu verkaufen. Erforderlich ist dafür eine Abrundungssatzung, denn momentan ist das Gelände nicht als Bauland ausgewiesen. Bürgermeister Veit Lindner hofft, dass das Bauordnungsamt die erforderliche Genehmigung erteilt.

Ansonsten dürfte es schwer werden mit weiteren Baugrundstücken in Niederstriegis. Die Fläche bis zum Schweizer Haus könnte theoretisch auch mit Eigenheimen gefüllt werden, ist allerdings noch nicht erschlossen. Erforderlich wäre dafür auch wieder die Entwicklung eines Bebauungsplans. Für ein solch aufwändiges Verfahren gibt es aktuell keine Pläne beim Eigentümer.

Von Manuela Engelmann-Bunk