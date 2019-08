Rosswein

Wie kann man Roßwein weiter aufhübschen, das Stadtbild verschönern? Was hat gleichzeitig einen ganz praktischen Nutzen? Und wer hilft bei der Finanzierung? Diese Fragen standen am Anfang der Aktion, wie Bettina Ludwig von der Brücken-Apotheke berichtet. Die Idee, kleinere Sitzbänke vor den Geschäften aufzustellen, fanden alle gut. Mit der Kreissparkasse Döbeln gewann die Händlerschaft einen Geldgeber.

Bislang zwölf Geschäfte dabei

Dienstagvormittag war es dann so weit. Mitarbeiter des Bauhofes stellten die ersten Holzbänke auf. „Insgesamt machen bislang zwölf Geschäfte mit, darunter welche an der Dresdner Straße, am Marktplatz, an der Nossener und der Lommatzscher Straße“, sagt Bettina Ludwig, die sich selbst auch an der Aktion beteiligt. „Nicht selten saßen in der Vergangenheit gerade ältere Menschen auf dem Fenstersims, um sich auszuruhen. Das müssen sie nun nicht mehr, jetzt haben sie auch bei uns eine richtige Bank vor dem Laden“, freut sich Regina Baier vom Geschenke-Geschäft an der Dresdner Straße. Der Wunsch von Bettina Ludwig, dass die neuen Sitzgelegenheit von den Roßweinern und Gästen der Stadt gut angenommen werden, dürfte also in Erfüllung gehen.

Ein praktischer Hingucker

„Wir von der Sparkasse merken, wie bestrebt Roßwein ist, die Stadt immer lebens- und liebenswerter zu machen. Deshalb unterstützen wir gern diese Bank-Aktion. Die Bänke sind ein Hingucker und erfüllen einen praktischen Zweck“, sagt Thomas Gogalla, Vorstandsmitglied der Sparkasse Döbeln. Wenn sich noch weitere interessierte Händler finden sollten, sei die Kreissparkasse bereit, weitere Bänke zu finanzieren.

Inklusive Sparkassen-Spruch

Eingekauft hat die Holzbänke die Stadt im „Rohzustand“. Bauhof-Mitarbeiter haben sie dann mit knallroter Farbe gestrichen, die ebenso eine Reminiszenz an den Sponsor ist, wie der aufgedruckte Spruch: „Immer eine sichere Bank – Sparkasse Döbeln“.

Breite Gehwege – keine Probleme

„Abends und an den Wochenenden werden wir die Bänke reinnehmen, damit sie möglichst lange erhalten bleiben. Und in der kälteren Jahreszeit sammelt sie der Bauhof dann wieder ein und erledigt kleinere Reparaturarbeiten“, sagt Bettina Ludwig. Sie dankte sowohl der Sparkasse als auch der Stadtverwaltung für die gute Unterstützung bei diesem Projekt. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) freut sich, dass weitere Farbtupfer die Stadt bereichern. Bedenken, dass die auf den Fußwegen platzierten Sitzgelegenheiten eine Behinderung für Passanten sein könnten, kann Lindner ausräumen: „Wir haben in der Stadt breite Fußwege, da passt auch ein Rollstuhlfahrer gut an der Bank vorbei.“

Von Olaf Büchel