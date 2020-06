Roßwein

Mit rund 1,3 Millionen Euro Steuermindereinnahmen in Folge der Corona-Krise rechnet die Stadt Roßwein. Die Zahlen im Detail legte Kämmerin Bianca Graf den Stadträten am Donnerstagabend vor. Anlass für eine Haushaltssperre ist laut Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) nicht gegeben. Er relativierte die Lage: „Wir haben jahrelang von der Hand in den Mund gelebt und schon schwierigere Situationen durchgestanden.“ Finanzielle Hilfe kommt teilweise vom Freistaat Sachsen.

Stadt muss Vorsorgevermögen auflösen

Das Angebot, die Gewerbesteuer herabsetzen zu lassen, haben in den zurückliegenden zwei Monaten doch einige Unternehmen genutzt. Deshalb müsse mit etwa 910 000 Euro Mindereinnahmen gerechnet werden. Zusammen mit den weiteren etwa 300 000 bis 400 000 Euro Ausfall was den Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer angeht komme man auf die rund 1,3 Millionen.

Anzeige

Die finanzielle Unterstützung durch den Freistaat Sachsen beläuft sich für Roßwein auf insgesamt 711 600 Euro. Die erste Tranche, nämlich 355 800 Euro sei bereits da, so die Kämmerin. Das sei Geld, das definitiv nicht zurückgezahlt werden müsse. Die zweite Tranche in selber Höhe sei bereits geplant, wobei dann geschaut werde, wie hoch die Mindereinnahmen tatsächlich sind. Aufgefordert sei die Stadt auch, ihr noch bestehendes Vorsorgevermögen aufzulösen, um die Corona-Folgen abzufedern. Das sind in Roßwein 183 847 Euro. Die dann noch verbleibenden rund 500 000 Euro, die der Stadt fehlen, müssen aus den liquiden Mitteln finanziert werden. Weil Roßwein in den zurückliegenden Jahren gut gewirtschaftet hat, sei das auch möglich, sagt die Kämmerin.

Weitere LVZ+ Artikel

Bundesangebot kommt für Stadt nicht in Frage

Für Roßwein wenig hilfreich sei das Angebot des Bundes, den Kommunen die Hälfte der Altschulden zu erlassen. Weil das nur Darlehen betrifft, die nicht für Investitionen oder Kommunalvermögen aufgenommen worden sind, sondern für eigene Zwecke, etwa um den kommunalen Haushalt auszugleichen, komme dies für ganz Sachsen eigentlich nicht in Frage. „Ich wüsste nicht, welcher Kommune in Sachsen es erlaubt gewesen ist, außer für Investitionen Darlehen aufzunehmen“, so das Stadtoberhaupt.

Peter Krauses ( Die Linke) Nachfrage, ob eine Haushaltssperre erforderlich sei, konnte Veit Lindner verneinen. Das sei gegenwärtig nicht notwendig. Den Gürtel enger schnallen werde man definitiv müssen, für zwei bis drei Jahre, schätzt der Bürgermeister. Doch das sei ja in Roßwein auch nichts Ungewöhnliches.

Ehrung für langjährige Stadträte

Einige Stadträte haben eben solche schwierigen Situationen in Roßwein schon miterlebt. Vier von ihnen sind seit 30 Jahren in Amt und Würden und wurden deshalb am Donnerstagabend von Bürgermeister Veit Lindner dafür geehrt. Uwe Hachmann ( SPD), Peter Krause ( Die Linke), Siegfried Barth ( CDU) und Bernd Handschack ( CDU) gestalten das politische Leben in Roßwein seit 1990 mit, wofür sich das Stadtoberhaupt herzlich bedankte.

Von Manuela Engelmann-Bunk