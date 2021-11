Roßwein konferiert: Bürger bei Stadtgesprächen gefragt

Roßwein

Roßwein konferiert und wird im November gleich drei Dialogveranstaltungen mit Bürgern, Vereinen und verschiedenen Akteuren der Stadt durchführen. Und wofür? Um miteinander ins Gespräch zu kommen – über eine gemeinsame Zukunft in der Stadt. In Zusammenarbeit mit dem Erich Kästner MuseumsMobil und dem Bürgerhaus Roßwein laden Roßweiner Bürgerinnen und Bürger gleich dreimal im November zur Konferenz ein: An drei Tagen treffen sich im besten Fall viele Roßweinerinnen und Roßweiner in geselliger Runde, um das Miteinander und die Stadt zum Thema zu machen und neue Blickwinkel auszutesten. Es ist die Chance, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen man vorher noch nicht geredet hat.

Schon erste Akteure gewonnen

Initiiert wurde das Projekt vom Erich-Kästner-Museums-Mobil und dem Bürgerhaus Roßwein. Astrid Sommer und Franziska Riedel streckten in den letzten Wochen schon die Fühler aus, sprachen Initiatoren an und ermutigten zum Mitmachen. Einer, der mitmachen will, ist Peter Krause. Der stellvertretende Bürgermeister und Linken-Stadtrat sagt: „Ich unterstütze alle Initiativen, welche in einer Kommune das Zusammenleben und die Kommunikation aller Beteiligten miteinander und untereinander auf ein neues, höheres und damit besseres Niveau bringen.“ Auch Katrin Stenker, Roßweiner SPD-Chefin und Betreibern eines Hundesalons, will sich in die Stadtgespräche einmischen. Warum sie das tut? „Um Roßwein weiter zu beleben und das Miteinander zu fördern über alle Grenzen hinaus“, sagt sie.

Bauhofchefin Monika Weigel möchte sich auch engagieren. Sie will Vereinen auf die Sprünge helfen und dabei helfen, die Stadt wohnens- und lebenswert zu erhalten. Und Kerstin Marschner möchte damit soziales Engagement in Roßwein und den Ortsteilen unterstützen. „Möglicherweise lernt man neue Menschen kennen, die sich gegenseitig bei verschiedenen kleineren oder größeren Projekten helfen können“, sagt die Seifersdorferin.

Wie in „Die Konferenz der Tiere“: Bei den Roßweiner Stadtgesprächen können die Bürger der Stadt miteinander ins Gespräch kommen. Quelle: Privat

Die Initiatoren versprechen sich davon, dass sich neue Menschen mit neuen Perspektiven von außen mit Alteingesessenen auf Augenhöhe verbinden. „Wir möchten die, die viel kennen und wissen, mit denen verbinden, die neu sind und eine überraschende, anderen Sichtweise auf die Stadt haben.“ Ziel ist es, die Stärken der Bürger zu erkennen und die Möglichkeiten gemeinsamen Handelns auszuloten. Und auch wenn es Stadtgespräch heißt, muss niemand Angst haben, zwingend zu Wort kommen zu müssen. Jeder darf etwas beitragen, aber keiner muss.

Auftakt am Samstag

Schon am Samstag, 6. November, findet das erste Stadtgespräch im Roßweiner Rathaussaal statt. Die Veranstaltung, die von 10 bis 13 Uhr geht, steht unter der großen Überschrift „Sagt mal – was verbindet uns eigentlich?“. Das zweite Stadtgespräch fragt „Sagt mal – wer seid ihr eigentlich?“ und trommelt die Roßweiner am Freitag, 12. November, von 18 bis 21 Uhr, zusammen. Das dritte Stadtgespräch am Sonntag, 14. November, von 14.30 bis 17.30 Uhr, bildet den vorübergehenden Abschluss der Gesprächsreihe – diesmal unter dem Titel „Sagt mal – was haltet ihr davon?“. Alle drei Veranstaltungen finden im Großen Rathaussaal im Roßweiner Rathaus statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und für Kinder gibt es eine Kinderecke mit kleinem Kinderprogramm.

Die Anmeldung erfolgt über Franziska Riedel und Astrid Sommer vom Bürgerhaus Roßwein, per E-Mail an buergerhaus-rosswein@gmx.de oder telefonisch unter 034322/581431 und mobil unter 0179/4232722. Es gilt die 3G-Regel. Vor Ort gibt es eine Testmöglichkeit.

Von DAZ