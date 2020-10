Roßwein nutzt neues Verfahren für Sanierung des Stiefelwegs

Roßwein

Die Stadt Roßwein geht neue Wege in Sachen Straßenbau. In dieser Woche beginnen die Arbeiten auf der Goldenen Höhe mit Verlängerung zum Stiefelweg. Die kleine Plattenstraße ist seit Jahren in miserablem Zustand und wird jetzt mit einem zumindest für Roßwein neuen Verfahren in Ordnung gebracht.

Bislang war kein Geld übrig, um die zwar öffentlich gewidmete, aber eben hauptsächlich von ein paar Anliegern genutzte Straße zu sanieren. In diesem Jahr wird ein teil der Kommunalen Straßenpauschale dafür verwendet. Insgesamt 135 000 Euro hatte die Stadt Roßwein vom Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellt bekommen und für verschiedene kleinere Projekte genutzt. Jeweils zehn Prozent der Kosten pro Maßnahme muss die Stadt selber zahlen.

Der Plattenweg, der zur Goldenen Höhe führt, stand schon lange auf der Liste und soll nun endlich eine ordentliche Asphaltschicht bekommen. Erstmals arbeitet die Stadt dabei mit dem sogenannten Asphaltgitter. Das heißt, die Platten auf dem etwa 220 Meter langen Stück werden nicht rausgenommen und die Straße dann grundhaft ausgebaut. Das wäre nämlich doppelt so teuer geworden und damit wieder nicht realisierbar gewesen. Vielmehr bleiben die Platten drin, es kommt ein Gitter drauf und auf dieses dann der Asphalt. das Verfahren, so erklärt Roßweins Bauamtsleiter Dirk Mehler, wird gemeinhin genutzt, um Start- und Landebahnen zu sanieren. Weil es etwa die Hälfte weniger kostet, als ein grundhafter Ausbau, habe man sich in Roßwein dafür entschieden. Rund 50 000 Euro aus der Straßenpauschale müssen jetzt locker gemacht werden, sonst wären es um die 100 000 Euro gewesen.

Die Sanierung des Stiefelwegs auf diese Art und Weise ist auch ein Test. je nachdem, wie gut das Ergebnis ist, könnte das Verfahren in Roßwein auch noch einmal Anwendung finden. Denn beispielsweise auf dem Baderberg gibt es auch noch einen Plattenweg, der in absehbarer Zeit eine Überarbeitung benötigt.

Mit den Mitteln der Straßenpauschale bereits saniert wurde in diesem Jahr in Gleisberg die Siedlungsstraße und in Haßlau der Weg zum Sportplatz. Auch Oberflächenbehandlungen sind aus diesem Topf finanziert worden.

Von Manuela Engelmann-Bunk