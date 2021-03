Roßwein plant wieder Geld für Bürgerprojekte

Roßwein

Eine Tischtennisplatte für die Oberschule, eine Filmausrüstung für die Ullrichsberger. Auch eine vernünftige Sitzbank mit behindertengerechtem Zugang für den Aussichtspunkt am Weinberg haben die Roßweiner dem Bürgerhaushalt zu verdanken. Das sind nur wenige Beispiele für das Projekt der Stadt, bei dem sie zwei Jahre lang die Beteiligung der Leute an der Verschönerung und Aufwertung ihres Lebensumfeldes mit finanzieller Unterstützung honoriert hat. Insgesamt 20 000 Euro – für die Stadt Roßwein jeweils 10 000 Euro und für die Ortsteile 5 000 Euro – hatten zur Verfügung gestanden, um kleinere Projekte umzusetzen.

Nun ist die Haushaltsituation aufgrund von Corona angespannter und es stehen weniger Gelder zur Verfügung. Doch Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) betrachtet den Bürgerhaushalt als wichtiges Signal für die Roßweiner, sich weiter einbringen zu können. Und so gibt es das Angebot auch in diesem Jahr. Wenigstens die Hälfte des Geldes, also dann 5 000 Euro für Roßwein und jeweils 2 500 für Niederstriegis und Gleisberg sollen zur Verfügung gestellt werden. Das ist mit dem Haushalt, der diesmal ein einfacher ist und nur für das Jahr 2021 gilt, auf der jüngsten Stadtratsitzung beschlossen worden.

Zuletzt stimmte der Stadtrat 19 Projektanträgen zu. Entscheidend für den positiven Bescheid für einen Antrag sind unter anderem mindestens 20 Unterstützungsunterschriften aus der Bürgerschaft für das jeweilige Projekt. Außerdem muss immer auch ein Eigenanteil erfolgen, der auch über Eigenleistung erbracht werden kann.

Eine Ausschreibung gibt es für den neuen Bürgerhaushalt noch nicht.

Von Manuela Engelmann-Bunk