Roßwein

Der Roßweiner Weihnachtsmarkt wird abgesagt. Darauf verständigte sich am Abend der Stadtrat auf seiner Sitzung im MFM-Metallfachzentrum. Der Markt sollte am ersten Adventswochenende, Ende November, stattfinden. Der Zeitraum fällt in den bis Ende November verordneten Lockdown. Ein Ersatztermin im Dezember scheint utopisch, denn auch die beteiligten Händler müssten planen und bräuchten vor allem Umsatz durch viele Besucher. Und das sei nach wie vor in Frage gestellt.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Von Thomas Sparrer