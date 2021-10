Roßwein schnürt buntes Paket fürs Funkeln im Dunkeln

Roßwein

Die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte in Roßwein ist in den zurückliegenden Jahren stetig gesunken. Doch ihre Einkaufsnacht lässt sich die Stadt nicht nehmen. Zum fünften Mal nun schon wird Anfang November zum „Funkeln im Dunkeln“ eingeladen, zum Nachtshoppen, zum Bummeln durch die Straßen und Geschäfte.

Einen Lampionumzug hat es dazu schon immer gegeben. Diesmal warten am 5. November noch mehr Angebote. Sogar das Jugendhaus öffnet seine Pforten.Dort kann man zwar nichts kaufen, aber Spaß haben allemal. Ab 18 Uhr lädt das Haus in der Goldbornstraße zum Nachtklettern und zum Nachtskaten ein. Auf dem Brückenplatz wird wieder eine Hüpfburg stehen.

Der Lampionumzug startet um 18 Uhr auf dem Markt und führt, begleitet vom Roßweiner Spielmannszug, quer durch die Stadt. Auf dem Markt soll es ab 19 Uhr auch wieder ein Feuerwerk geben. Musik spielt wie immer ebenfalls eine große Rolle. Der Roßweiner Posaunenchor wird an wechselnden Standorten im Stadtgebiet vertreten sein.

Neu ist ein Konzertangebot: In der Bäckerei Körner am Brückenplatz laden Nina Pohl und Jörn Hühnerbein zum ersten Bäckereikonzert ein. Los geht es um 19.15 Uhr.Auch ums leibliche Wohl müssen sich die Besucher der Innenstadt an diesem Abend keine Gedanken machen, auf dem Marktzplatz wird dafür gesorgt. Ansonsten halten 20 Geschäfte, Imbisse und Bäckereien ihre Türen bis 21 Uhr auf. In der Woche vom 1. November warten sie mit verschiedenen Aktionen für ihre Kunden auf.

Von Manuela Engelmann-Bunk