Roßwein steht hinter seinem Bürgerhaus-Projekt

Roßwein

Auf der Suche nach einem neuen Förderprogramm für ihr Bürgerhaus-Projekt ist die Stadt Roßwein. Denn im Februar laufen nach vier Jahren die ESF-Mittel aus. Und es besteht der Wunsch nach einem möglichst nahtlosen Übergang. Deshalb will die Stadt im neuen Haushalt für kommendes Jahr schon mal pauschal einen Eigenanteil einstellen.

Bürgermeister Veit Linder sähe das Projekt gern fortgesetzt. Und er hat das Gefühl, dass die Mehrheit der Stadträte ebenso denkt. In einer nichtöffentlichen Ausschusssitzung war kürzlich die Arbeit des Bürgerhaus-Teams noch einmal vorgestellt, die aktuelle Situation geschildert worden. Klar geworden ist nach knapp drei Jahren auch, dass eine Fortsetzung des Projektes ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis – so wie es anfänglich einmal vorgesehen war – wohl nicht funktionieren würde. „Es wird also immer Mittel der Stadt bedürfen“, wenn das Angebot aufrecht erhalten werden soll.

Um das zu erreichen, sei man aktuell dabei, gemeinsam Ideen zu entwickeln, sprich, Förderangebote ausfindig zu machen, für die man sich mit dem Bürgerhausprojekt bewerben kann. Veit Lindner ist optimistisch. „Es ist gegenwärtig viel Bewegung im Förderprogrammangebot, langsam kommen wieder welche.“ Was ihm außerdem besonders aussichtsreich erscheint, sind die 500 Milliarden, die die Eropäische Union als Wiederaufbauhilfe nach der Corona-Krise zur Verfügung stellen will. „Da fällt auch was für Deutschland ab.“

Gegebenenfalls werde man die Schwerpunkte des Projektes verlagern. Momentan liege der ja auf Angebote für sozial Schwache. „Im Kern muss der Inhalt des Bürgerhaus-Projektes natürlich erhalten bleiben.“ Sollte demnächst ein Förderprogramm auftauchen, für das zeitnah ein Antrag eingereicht werden muss, sei man vorbereitet. Das Konzept stehe, jetzt müsse das Projekt nur noch geschrieben werden, damit man es bei Bedarf aus der Schublade ziehen kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk