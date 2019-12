Roßwein strebt weitere Grundschulsanierung in einem Ritt an

Roßwein

„Nach den Winterferien im nächsten Jahr soll es losgehen.“ Die Ansage von Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) ist deutlich. Die weitere Sanierung der Roßweiner Grundschule Am Weinberg soll keinesfalls auf die lange Bank geschoben, vielmehr das Hauptprojekt der Stadt im kommenden Jahr werden.

In seiner ersten Sitzung 2020 werde der Stadtrat darüber entscheiden, welche Baufirmen die anstehenden Arbeiten ausführen sollen. Die Ergebnisse der Ausschreibung sollen bis dahin vorliegen und ausgewertet sein. Die Erneuerung der Heizungsanlage und der Abwasserrohre im Keller sowie die Sanierung der Dachentwässerung sind die Hauptziele dieses Bauabschnittes.

Wieder Umzug erforderlich

Wie schon bei vorangegangenen Arbeiten ist geplant, dass die Grundschüler und ihre Lehrer während der Bauphase in ein Ausweichobjekt ziehen und dort den Unterricht abhalten. In Frage kommen dafür wieder Räumlichkeiten des Mitteldeutschen Fachzentrums Metall und Technik (MFM) an der Döbelner Straße 69.

Bürgermeister Veit Lindner geht davon aus, dass für die genannten Arbeiten eine Zeit von etwa acht Monaten benötigt wird. Aber am liebsten wäre es ihm und anderen Verantwortlichen der Stadt, wenn sich danach noch weitere notwendige Investitionen in der Grundschule anschließen könnten, um dann über eine komplett sanierte und zeitgemäße Bildungseinrichtung für Grundschüler zu verfügen. Das betrifft zum Beispiel die Barrierefreiheit, also den Einbau eines Aufzuges, die Schalldämmung im Gebäude, die Schulhofgestaltung und Malerarbeiten.

Hintereinanderweg arbeiten

Die Fördermittelanträge für diese Vorhaben hat die Stadt laut Bürgermeister bereits gestellt. Mit einer Entscheidung, ob Geld vom Freistaat bewilligt wird oder nicht, rechnet Lindner Ende Mai, Anfang Juni des nächsten Jahres. „Ideal wäre, wenn sich diese letzten Arbeiten gleich an die Heizungssanierung anschließen könnten“, erklärt Veit Lindner. Dann wäre zwar von einem deutlich längeren Bauzeitraum – etwa anderthalb Jahre – auszugehen. Der große Vorteil: Es müsste wirklich nur noch einen Umzug der Grundschüler ins MFM geben. In eine dann komplett sanierte Weinbergschule könnten diese im Jahr 2021 zurückziehen, wobei dieser Umzug zurück wohl noch nicht in den Sommerferien 2021 erfolgen könnte.

Kreditaufnahme geplant

Die Investitionssumme für alles beziffert der Bürgermeister auf 2,8 bis drei Millionen Euro. Erhofft wird wie gesagt eine Förderung, die bei 60 Prozent liegen würde. Für die verbleibenden 40 Prozent möchte die Stadt einen Kredit aufnehmen. Die Bestätigung eines solchen durch die Aufsichtsbehörden ist eine weitere Voraussetzung, um das Projekt in Angriff nehmen zu können. Zuletzt hatte die Stadt einen Kredit für die Sanierung der Oberschule aufgenommen. Zurzeit sind die Konditionen für eine solche Finanzierung sehr günstig.

Von Olaf Büchel