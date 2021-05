Roßwein

Ihr Antlitz hat Schaden genommen über all die Jahre, in denen sie immer im Dezember auf dem Roßweiner Markt ihre Runden drehen. Bei Regen, Schnee, Wind und Wetter. Insgesamt 15 Figuren hat die dreistöckige, sechs Meter hohe Pyramide der Stadt, die am 28. November 1999 das erste Mal in Gang gesetzt wurde. Dank zahlreicher Spender und Sponsoren konnte der Adventsbegleiter damals finanziert werden. Die Figuren, die sich auf der Pyramide drehen, stellen das Handwerk dar, das in Roßwein damals und teilweise auch heute noch angesiedelt ist.

Nach 23 Jahren wird es nun Zeit für Krankenschwester und Nussknacker, Faschingsnarr, Nachtwächter, Bergfrau und Bergmann, Maurer, Schornsteinfeger, Zimmermann und Schmied, Optiker, Bäcker, Schuster und sowie Erzträger und Wasserträger, sich einer umfangreichen Schönheitskur zu unterziehen. Weil die nicht ganz preiswert ist, hat die Stadt Roßwein zum ersten Mal eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Für jede Figur werden also Sponsoren oder Paten gesucht, um die Restauration bezahlen zu können.

Vor vier Jahren hatte Günter Zeugfang, Tischlermeister a.D. und inzwischen 77 Jahre alt, schon einmal Hand an alle Figuren gelegt. Für die Stadt hatte er die bunte Truppe, die dazumal von den Hobbykünstlern Volkmar Lange und Klaus Burkhardt hergestellt worden waren, bei sich aufgenommen und über das Jahr jede einzelne Figur ausgebessert und mit einem neuen Farbanstrich versehen. Doch der Lack ist ab, im wahrsten Wortsinn und um die Figuren vor weiteren Schäden zu schützen, wird erneut eine fachmännische Aufarbeitung erforderlich. Für die soll in der Holzwerkstatt der Diakonie in Roßwein gesorgt werden. Dort hat sich die Stadt bereits schlau gemacht, jede einzelne Figur abchecken und die Schäden analysieren lassen. Pro Figur ergeben sich Kosten in Höhe von 200 Euro. Bis zum Weihnachtsmarkt 2022 sollen alle Figuren ersten Schätzungen zufolge aufgearbeitet sein.

Die Stadt hofft nun, möglichst viele Interessierte zu finden, denen die Pyramide am Herzen liegt und die das Projekt deshalb finanziell unterstützen. Jeder Euro zählt. „Die Sanierung kann mit Teilbeträgen gefördert werden genauso wie Patenschaften für einzelne Figuren übernommen werden können“, so Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Bei einer Spende ab 50 Euro werden die Paten und Unterstützer namentlich auf einer Silbertafel gewürdigt, die dann am Pyramidenzaun hängt. „Und wir wollen am Ende alle Unterstützer einladen, nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an allen Figuren die Pyramide gemeinsam anzuschieben und die Weihnachtszeit einzuläuten.“ Das dürfte dann 2022 sein. Zum Weihnachtsmarkt in diesem Jahr, von dem das Stadtoberhaupt stark hofft, dass er wieder stattfinden wird, könnten aber schon die ersten überarbeiteten Figuren ihre Runde drehen. Die ersten Anfragen von potenziellen Paten sind jedenfalls schon eingetrudelt, wie sich der Bürgermeister freut.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann seine Spende unter dem Kennwort „Weihnachtspyramide“ auf folgendes Konto überweisen: Stadt Roßwein, IBAN DE03860554620031930001, BIC SOLADES1DLN.

Von Manuela Engelmann-Bunk