Roßwein trennt sich von Schulgebäude und Konsum

Die Stadt will sich von zwei ihrer Immobilien trennen. Sowohl das frühere Haus G der Fachhochschule in der Rüderstraße 22, als auch der ehemalige Konsum in Niederstriegis sollen unter den Hammer kommen. Bis Ende dieser Woche können Kaufinteressenten ihre Angebote bei der Stadt einreichen. Eine Mindestsumme ist dabei jeweils einzuhalten.

Mindestens 105 000 Euro will die Stadt für die Rüderstraße 22 haben. Das Objekt hat genauso wie der Konsum in Niederstriegis noch einen Mieter. Beiden Mietern waren die jeweiligen Objekte zum Kauf angeboten worden. Nachdem dieses Angebot abgelehnt worden ist, hat die Stadt Wertgutachten erstellen lassen und nun die Ausschreibung gestartet.

Stadt hat keinen Bedarf für Eigennutzung

Prinzipiell, so erklärt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), sei die Stadt bestrebt, sich von allen nicht mehr benötigen Gebäude zu trennen. Eine Eigennutzung sei in beiden Fällen nicht vorgesehen, sagt auch Bauamtsleiter Dirk Mehler. Dafür bräuchte man ein Konzept, ein solches gibt es nicht. Roßwein braucht diese Häuser nicht mehr, die der Stadt am Ende nur Kosten verursachen. Dirk Mehler kann sich für das 1896 Quadratmeter große Flurstück in der Rüderstraße, auf dem das Büro- und Ausbildungsgebäude frei steht, beispielsweise eine Nutzung durch ein produzierendes Gewerbe vorstellen. Man würde sich wünschen, dass ein potenzieller Käufer das Haus weiterhin als Wohn- und Geschäftsgebäude nutzen würde.

Auch der ehemalige Konsum in Niederstriegis ist zu verkaufen. Quelle: Sven Bartsch

Das Grundstück in Niederstriegis an der Hauptstraße sei mit seiner Bebauung seiner Meinung nach gut geeignet etwa für eine Tagespflege. Doch das sind nur seine Ideen. Wenigstens 49 500 Euro muss ein etwaiger Kaufinteressent hierfür auf den Tisch packen. Gut zu wissen: Es besteht im Gegensatz zur Rüderstraße 22 in Roßwein ein umfassender Sanierungs- und Modernisierungsbedarf für die Immobilie, für die es aktuell Mietverträge für eine Wohn- und eine Gewerbeeinheit gibt. Auch die Nebengebäude sind vermietet. Früher war im Keller des Wohn- und Geschäftsgebäudes der Jugendclub untergebracht.

Dass diese Immobilien gerade jetzt veräußert werden sollen, habe auch etwas mit der finanziellen Lage der Stadt zu tun. „In 2021 liegt der Finanzausgleich-Zuschuss des Landes für Investitionen der Kommune nur noch bei 70 Prozent der bisher zur Verfügung stehenden Mittel“, erklärt Bürgermeister Veit Lindner. „Um den Investitionsanteil jetzt und eventuell auch für 2022 zu erhöhen, favorisieren wir den Verkauf der Gebäude.“

Falls bis zum 29. Januar, also diesen Freitag, keine Angebote bei der Stadtverwaltung einflattern, werde man einen neuen Verkaufsversuch starten. Und dann die Objekte vielleicht auch in eine Auktion geben, so Dirk Mehler.

