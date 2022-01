Roßwein und Döbeln: In den Bädern fällt jetzt der Startschuss für die Öffentlichkeit

Roßwein

Welch schöne Nachricht: Am Sonnabend, also morgen, öffnet Roßweins Schwimmbad seine Türen wieder. Nach zwei Monaten Abstinenz darf die Öffentlichkeit nicht nur zum Schwimmen, sondern auch zum Saunieren wieder rein. Aber es gilt die 2G-Plus-Regelung. Wer nicht geimpft oder genesen ist, hat weiterhin keine Chance. Alle anderen dürfen, müssen aber zusätzlich noch einen offiziellen – negativen – Test mitbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist (tagesaktuell). Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr müssen weder geimpft, noch genesen sein, um das Bad besuchen zu dürfen. Kleine Besucher bis zum sechsten Lebensjahr müssen auch keinen Test vorweisen.

All diese Regelungen gelten natürlich auch im Döbelner Stadtbad. Dort öffnen sich die Türen für die Öffentlichkeit aber erst am Montag wieder. Döbelns Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle erklärt, warum. Man habe die Entscheidung zur neuen Corona-Schutzverordnung noch abgewartet und müsse nun die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen. Am Freitag soll es eine Beratung im Team geben, um den Start vorzubereiten. Denn es bedarf dazu auch einiger weiterer technischer Vorbereitungen.

Kurs-Planung hat sich nach hinten verschoben

Ab Freitag (14. Januar) gilt die neue Corona-Verordnung des Freistaates. Dass die Roßweiner ihr Schwimmbad gleich am darauffolgenden Tag öffnen können, liegt auch daran, dass die Halle mit allen technischen Anlagen während des Teil-Lockdowns in Betrieb geblieben und damit bereit für den öffentlichen Startschuss ist. Schulschwimmen, Vereinstraining für Kinder und Schwimmlernkurse hatten weiterhin stattfinden dürfen. Zum großen Glück insbesondere auch für die Mission Seepferdchen. „Wir haben Unmengen an Anmeldungen“, sagt Bad-Chef Jens Göhler. Zwar ist nach der letzten Komplettschließung der Bäder im Winter 2020/21 gut aufgeholt worden. Doch die Planung hat sich wieder nach hinten verschoben, weil auch das Bad-Personal nicht von Erkrankungen verschont geblieben ist. Drei Schwimmmeister und technische Kräfte decken den Betrieb normalerweise ab. Über den Sommer wurde der Freibadbetrieb aufrecht gehalten, da gab es keine Seepferdchen-Kurse.

FFP2-Maske und Nachweise erforderlich

Neue Schwimmkurse starten nun also nicht wie vorgesehen im Januar, sondern voraussichtlich Ende Februar, weil aktuell die Herbstkurse noch laufen und beendet werden müssen. „Die Eltern, die ihre Kinder für Januar angemeldet haben, bekommen demnächst von uns Bescheid“, kann Jens Göhler zusichern. Anmeldungen für Schwimmkurse nimmt das Stadtbad in Roßwein jederzeit entgegen. Man muss allerdings mit Wartezeiten rechnen. „Die Septemberliste ist jetzt schon fast wieder voll.“

Für die Sauna gelten die selben Bedingungen wie für den Besuch der Schwimmhalle. Quelle: ME

Für den Schwimmbad- oder Saunabesuch muss sich niemand anmelden. Nur die erforderlichen Nachweise mitbringen und sich an das weiterhin geltende Hygieneschutzkonzept im Bad halten, also auch an die FFP2-Maske denken, die bis zum Garderobenschrank aufbehalten werden muss.

Hoffen auf die Stammkundschaft

Die Kontrolle der Nachweise betrachtet Jens Göhler nicht als Problem. „Wir haben ein relativ geringes Besucheraufkommen, da können wir das im Kassenbereich gut kontrollieren.“ Wie die Bevölkerung das „neue“ Angebot annimmt, werde man sehen. „Ich denke schon, dass die Leute darauf gewartet haben, wieder herkommen zu dürfen.“ Acht Wochen Schließung sind eine lange Zeit. Doch oft sei es auch so, dass sich gern beschwert werde. Die Leute nach einer so langen Pause aus ihren Wohnungen zu ziehen, sei immer schwer. „Ich denke, es wird verhalten starten. Sicher sind wir uns aber, dass unser Stammpublikum kommt.“

Am Sonnabend öffnet die Halle zunächst von 8 bis 12.30 Uhr. Ab Montag gelten dann auch für die Sauna die regulären Öffnungszeiten, die zuletzt im Herbst angepasst worden waren und auf der Homepage des Stadtbades zu finden sind. Aquafitnesskurse finden Sonnabend und Montag zunächst noch keine statt. „Das müssen wir erstmal noch organisieren.“

Von Manuela Engelmann-Bunk