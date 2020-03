Roßwein verschenkt wieder Babybäume

Roßwein

Jede Menge Obstbäume sollen Ende April wieder in Roßwein gepflanzt werden. Genau genommen 45. So viele Einladungen hat die Stadt nämlich in diesem Jahr verschickt – an Familien, die im vergangenen Jahr Nachwuchs begrüßen durften. Noch läuft es mit den Rückmeldungen nicht so wie gewünscht. Das ist ungewöhnlich, denn die für Familien völlig kostenfreie Aktion der Stadt ist in den vergangenen zwölf Jahren immer gut angenommen worden. Und die Rückmeldungen sind wichtig, denn nicht nur die Bäume, sondern auch die Namensschilder für die jüngsten Roßweiner müssen bestellt werden.

Bepflanzt werden soll diesmal eine Fläche hinter der Grundschule in der Straße der Einheit. Auf dem Gelände des ehemaligen Schulgartens ist Platz für die neue Roßweiner Baby-Bäume. Wer am 28. April einen Baum pflanzen will, sollte also schnellstmöglich den Meldebogen an die Stadtverwaltung zurückschicken.

Von Manuela Engelmann-Bunk