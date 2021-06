Roßwein wagt wieder Kultur im Rathaus

Roßwein

Ungewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Steht in Roßweins Rathausgalerie eine neue Ausstellung an, dann werden die Bilder normalerweise eine Woche vor der Vernissage aufgehangen. Eine solche Eröffnung hat es für Stefan Rochlers Ausstellung nie gegebenen. Schon im Herbst sollten den Roßweinern seine Stadtansichten, Landschaften, Stillleben und Ausblicke gezeigt werden. Corona bedingt war das nicht machbar. Seit über einem Jahr haben in der Roßweiner Rathausgalerie keine Veranstaltungen mehr stattgefunden. Nun wagen die Organisatoren der Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Leipziger einen Neustart. Kommenden Freitag wird es für seine Ausstellung ab 19 Uhr eine Midissage geben.

Ein wenig anders als sonst wird es schon sein. Zumindest darf die Besucherzahl einen gewissen Rahmen nicht überschreiten, weshalb Ines Lammay vom Kulturamt um Voranmeldungen bittet. Wer also gern dabei sein möchte, sollte sich telefonisch bei ihr unter 034322/46622 melden. Am Veranstaltungsabend selbst ist es sinnvoll einen gültigen Corona-Test bzw. einen Impf- bzw. Genesungsnachweis sowie einen Mundschutz für den Galerie-Aufenthalt mitzubringen. Es ist zwar geplant, den Außenbereich hinter dem Rathaus mit einzubeziehen. Doch die Bilder hängen ja letztlich in der Rathausgalerie, womit es eine Veranstaltung im geschlossenen Raum ist.

Abgesehen von diesen Umständen soll die Midissage das werden, was Veranstaltungen in der Rathausgalerie bislang immer waren: Schöne Erlebnisse. Den musikalischen Rahmen gestalten diesmal Anika und Aline Cyrnik. Die beiden jungen Akkordeonspielerinnen haben sich bereits einen guten Namen gemacht und sind inzwischen auch vielen Gästen der Rathausgalerie bekannt. Stefan Rochler, dessen Bilder seit einigen Monaten in der Rathausgalerie hängen und dort bislang ausschließlich die Mitarbeiter erfreut hat, ist gebürtiger Leipziger und hat an der TU Dresden studiert. Nach seinem Abschluss arbeitete er als Entwicklungsingenieur in verschiedenen Branchen, Firmen und Instituten und befasste sich dort mit unterschiedlichen Themen.

Bevor er aus beruflichen Gründen im Mai 2019 nach Leipzig ging, hat Stefan Rochler vier Jahre lang im Roßweiner Armaturenwerk an der Entwicklung von Wärmezählern gearbeitet. In dieser Zeit hat er nicht nur einige schöne Bildmotive in und um Roßwein gefunden, sondern auch die Stadt und ihre Menschen sind ihm ans Herz gewachsen. Heute arbeitet er als Entwicklungsingenieur in einer Leipziger Firma, welche Geräte für die Atem- und Leistungsdiagnostik herstellt.

Stefan Rochler malt seit er denken kann. Der 52-jährige hat einige Kurse bei der Leipziger Malerin Petra Watzlawik besucht, empfindet sich aber grundsätzlich als Autodidakt. Dabei ist er nicht auf ein bestimmtes Genre oder auf bestimmte Motive festgelegt, sondern er malt Dinge, deren Farben und Strukturen ihn ansprechen oder er versucht, Stimmungen einzufangen und zu konservieren, beispielsweise Situationen, die bei ihm das Gefühl der Geborgenheit erzeugen. An manchen Motiven wie Stillleben, Pflanzen oder auch Ziegelmauern reizen Stefan Rochler die handwerklichen Herausforderungen, die diese an ihn stellen.

Von Manuela Engelmann-Bunk