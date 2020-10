Roßwein

„Wir sind hier. Wir sind laut, weil ihr uns die Arbeit klaut“. Etwa 200 Menschen, darunter die 110 Mitarbeiter der Schmiedewerke, ihre Familien und Freunde zogen am Sonnabend lautstark durch Roßwein, um gegen die Schließung ihres Unternehmens durch die österreichische Frauenthal Gruppe zu demonstrieren. Betriebsrat und IG Metall hatten gemeinsam zur Demonstration „Unsere Schmiedewerke müssen weiterleben!“ aufgerufen. Auch Betriebsräte anderer Betriebe wie der Schmiede in Gröditz, dem Feralpi-Stahlwerk Riesa und von Mannesmann in Zeithain waren gekommen, um die Roßweiner Kollegen zu unterstützen.

Solidarität von Kollegen

Vom Markt setzte sich der Zug über die Dresdner Straße in Bewegung. Auf der Muldenbrücke gab es einen Zwischenstopp. Hier sprachen die Betriebsräte verschiedener anderer Unternehmen zu den Schmiedewerkern. So auch Uwe Jahn, Betriebsrat der Schmiedewerke Gröditz: „30 Jahre nach der Wende stehen wir wieder auf Straßen und Brücken, um für unsere Arbeitsplätze einzustehen. Wir Gröditzer wissen, wie sich das anfühlt. Wir wissen aber auch, dass es sich lohnt.“ Ihn ärgert besonders, dass 30 Jahre nach der Wende ostdeutsche Betriebe immer noch als verlängerte Werkbank und als Schließungsreserve in Krisenzeiten angesehen werden. „Das machen wir nicht mehr mit“, rief er den Schmiedewerkern zu. Auch Roßweins Bürgermeister Veit Lindner demonstrierte mit den Schmiedewerkern. Er will nicht akzeptieren, dass mit dem 110 Jahre alten Schmiedewerk das letzte Stück Industrietradition in seiner Stadt abgewickelt wird. In seiner Rede am Werktor erinnerte er an den Antrittsbesuch des Geschäftsführers und die Investitionsversprechen der Frauenthal-Gruppe. „Offenbar hat es nicht mal für eine Sense gegen das Unkraut vor dem Werksgelände gereicht“, rief er den Mitarbeitern wütend zu. Dennoch hofft er, dass es weitergeht. Am besten mit einem neuen Investor. Denn die Schließung betrifft Väter, Mütter und auch die jüngste Generation in der Stadt.

Noch kein brauchbares Angebot der Arbeitgeberseite

„Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat verloren“, sagte Linken-Stadtrat Peter Krause. Als Ex-Schmiedewerker erinnerte er daran, wie man schon 1991 um den Erhalt der Schmiede kämpfen musste. „Wir wollen retten, was zu retten ist. So einen Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen gibt es nicht wieder. Wir sind eine Schmiede mit Tradition. Wir wollen weiter schmieden“, sagt Betriebsratschef Hans-Joachim Porst.

Willi Eisele, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Riesa erklärte, wie es nach der Demo weitergeht. Nach ersten Sondierungen für einen Interessenausgleich und Sozialplan wurden die Positionen ausgetauscht. „Was Frauenthal dabei für die von der Schließung betroffenen Kolleginnen und Kollegen auf den Tisch legte, ist schlicht eine Sauerei“, so Eisele. Das Angebot liege 15-fach unter dem, was die Arbeitnehmer fordern. „Kernziel ist , eine Einflugschneise für den Erhalt der tarifgebundenen Arbeitsplätze am Standort zu finden. Ansonsten geht es um einen Sozialtarifvertrag, denn wir ab sofort auch mit Warnstreiks durchsetzen werden“, so der IG-Metaller.

Kommentar: Protest ist noch viel zu leise Heute haben die Schmiedewerker in Roßwein Aufschlag bei den Sozialplanverhandlungen mit der Frauenthal-Gruppe. Es geht um den Erhalt der 110 tarifgebundenen Arbeitsplätze und nicht einfach nur um Abfindungen als Schmerzensgeld für den Jobverlust. Dass dieser Arbeitskampf nicht nur die 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sondern die ganze Stadt Roßwein betrifft, scheint aber noch nicht überall durchgedrungen zu sein. Denn außer dem Bürgermeister und einem Stadtrat fehlten die Kommunalpolitiker aus Stadt und Region bei der Unterstützung der Schmiedewerker. Wieder einmal wird bei Einsparungen in einem internationalen Konzern als erstes das Werk in Ostdeutschland geopfert. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands sind Arbeitsplätze hierzulande den Konzernführungen immer noch weniger wert als in Westdeutschland. Dieses Gefühl kennen die Schmiedewerker, weil sie schon 1991 beinahe abgewickelt worden wären. Doch mit den tarifgebundenen Jobs in der Schmiede in Roßwein verschwindet auch für viele andere Arbeitnehmer in nichttarifgebundenen Betrieben ein Ankerpunkt für Tarifverhandlungen. Zudem verliert die Stadt die Kaufkraft von 110 monatlichen Tarifgehältern. Das tut weit mehr als 110 Familien weh. Und dafür ist der Protest in der Stadt noch viel zu leise. Roßwein wehrt sich... E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer