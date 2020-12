Roßweiner Adventskalender nach erstem Türchen abgesagt

Döbeln

. Als Ersatz für den coronabedingt abgesagten Weihnachtsmarkt hat die Stadt Roßwein einen lebendigen Adventskalender initiiert, welcher seit Dienstag 24 verschiedene Angebote für die Einwohner bereithalten und die Zeit bis Weihnachten verkürzen sollte. Doch aufgrund der aktuellen dramatischen Corona-Lage im Landkreis Mittelsachsen gilt eine neue Verordnung. Die Bürger sollen das Haus nur noch aus zwingenden Gründen verlassen. Die Angebote des lebendigen Adventskalenders zählen nicht dazu.

Und so öffnete sich am Dienstag nur das erste Türchen. Konrad Lenk spielte auf dem Roßweiner Markt am Klavier Weihnachtslieder. Der geplante Glühweinausschank wurde abgesagt, so wie auch die weiteren Angebote. „Es ist jammerschade. Es steckt in der Organisation dieses lebendigen Adventskalenders so viel Herzblut von allen Beteiligten. Das ist bitter“, sagt Roßweins Bürgermeister Veit Lindner. Er hofft, dass die Regelungen Wirkung zeigen und die Infektionszahlen bis Weihnachten nach unten gehen.

Ob Bastelangebote, Lesungen, Plätzchenbacken oder eine Raachermannel-Ambulanz – viele Vereine und Gewerbetreibende hatten Ideen beigesteuert. Das Bürgerhaus hatte schon einige Wichtel gefunden, die unter den Fenstern älterer Roßweiner Lieder singen oder für die Bewohner im Pflegeheim basteln wollten.

Von Thomas Sparrer