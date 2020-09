Roßweiner Allgemeinarzt plötzlich verstorben

Roßwein

Der Roßweiner Allgemeinmediziner Clemens Otto ist am Dienstag im Alter von 48 Jahren überraschend verstorben. Der Arzt hinterlässt Frau und Kind. In Roßwein betreute Clemens Otto in seiner Praxis im Erdgeschoss der Alten Post bis zu 2300 Patienten. Für den Umbau des Objektes zum Ärztehaus für Roßwein hatte er sich beim Investor stark gemacht. Im April 2019 war Clemens Otto dorthin umgezogen, nachdem die alten Praxisräume Auf dem Werder beim Hochwasser 2002 stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Otto engagierte sich seit vielen Jahren auch im ärztlichen Fahrdienst in Zusammenarbeit mit den Roßweiner Feuerwehrkameraden. Otto war einer von drei praktizierenden Allgemeinmedizinern in Roßwein.

Von Manuela Engelmann-Bunk