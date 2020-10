Roßweiner Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Drogenproblematik in der Stadt

Roßwein

Zum zweiten Mal hat sich in Roßwein eine Arbeitsgruppe getroffen, die es nur gibt, weil die Stadt offenbar ein Problem mit Jugend- und-oder Drogenkriminalität hat. Entsprechende Beobachtungen eines Roßweiners, der das Thema in der Ratssitzung vom Mai andiskutierte und damit bei verschiedenen Stadträten auf offene Ohren stieß, sind nun Anlass gewesen, ein Gremium zusammenzustellen, das sich mit der Problematik beschäftigen soll. In der jüngsten, der zweiten Zusammenkunft habe sich zunächst alles um das Thema Drogen gedreht, erklärte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auf Nachfrage.

Präventionsangebote nicht stark genutzt

Ergebnis der Runde, in der Vertreter aller Stadtratsfraktionen, die Sozialarbeiter der Schulen, Mitarbeiter des Bürgerhauses und des Jugendhauses sowie Vertreter der Polizei und des Ordnungsamtes zusammen gekommen war, ist: Präventionsveranstaltungen für alle zu öffnen und vielleicht den Rathaussaal dafür zur Verfügung zu stellen. Denn an der Oberschule beispielsweise gäbe es zwar einen sogenannten Präventionsplan, der zwei Veranstaltungen im Schuljahr vorsieht, doch das jüngste größere Drogenpräventionsangebot im September sei wohl nicht sehr stark angenommen worden.

Keine öffentliche Auswertung der Kriminalitätsstatistik

Das aber ist ein grundsätzliches Problem. Und das wolle man jetzt als nächstes angehen. Und zwar in der Art, dass man sich Leute in die Runde holt, die vielleicht mehr von der Materie verstehen. Zum nächsten Treffen soll ein Mitarbeiter der Diakonie Döbeln eingeladen werden, die in Sachen Suchtberatung und Prävention langjährige Erfahrungen vorweist. „Vielleicht können wir da ein paar Hinweise bekommen, welche Art der Prävention Sinn macht“, so Lindner, der sich auch von der in Kooperation mit dem Bürgerhaus veranstalteten Buchlesung „Zwölf Monate bis zur Endlichkeit“ im Rathaussaal eine größere Resonanz zum Thema erhofft hatte.

Dass Drogen in der Stadt eine große Rolle spielen, ist zumindest offiziell nicht belegt. Anders als bisher gab es in diesem Jahr keine öffentliche Auswertung der Kriminalitätsstatistik der Stadt. Corona bedingt sei das diesmal in einem nichtöffentlichen Teil des Stadtrates erfolgt, so der Bürgermeister. In der Wahrnehmung der Bürger und auch des Ordnungsamtes der Stadt sieht das aber anders aus. Das hat unter anderem die Stadtratssitzung im Mai gezeigt.

