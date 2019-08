Rosswein

Schockiert hat den Roßweiner Behindertenbeirat das Antwortschreiben aus dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Mitte Juli hatte sich der ehrenamtlich arbeitende Beirat mit der Bitte um Hilfe unter anderem an das Ministerium gewandt.

Antwort des Ministeriums diskriminiert

Es geht darum, endlich eine Lösung für die barrierefreie Gestaltung des Gehwegs in der Döbelner Straße zu finden. Vor allem ein Punkt des Schreibens empört die Mitglieder des Beirates: „Es heißt, dass der südliche Gehweg doch nutzbar sei“, sagt Kerstin Bauer vom Vorstand des Behindertenbeirates und kritisiert, dass man sich vor dem Schreiben der Antwort überhaupt nicht über die Gegebenheiten vor Ort informiert hat. Denn: „Weil im Zuge der Anpassungen die Absenkungen am Markt zurückgebaut wurden, kann der Rollstuhlfahrer vom Markt aus eben nicht auf den südlichen Fußweg der Döbelner Straße gelangen.“ Und die neuen Absenkungen sind an der Einmündung Mittelstraße noch nicht vorhanden, weil man diese erst bauen will, wenn es eine Lösung für den gesamten nördlichen Fußweg gibt. Abgesehen davon gehe mit dieser Aussage eine Diskriminierung von Rollstuhlfahrern einher: „Will man dem Rollstuhlfahrer die Nutzung von Friseur und Optiker auf der nördlichen Gehwegseite verwehren und ihn damit ausgrenzen?“

Seit sieben Jahren bringt sich der Behindertenbeirat in das Projekt Straßenbau S34/S39 in Roßwein ein. „Seit zwei Jahren kämpfen wir für eine gefahrlose Nutzung des Fußwegs in der Döbelner Straße“, sagt Beirats-Mitglied Kerstin Bauer. Der hat nach der Straßensanierung ein zu starkes Gefälle, und entspricht nicht den im sächsischen Baurecht verankerten Normen.

Neue Unfallstelle geschaffen

Wirklich bewegt hat sich bis jetzt nichts. Im Gegenteil, in Roßwein gewinnt man immer mehr den Eindruck, schlichtweg nicht ernst genommen zu werden. „In dem Schreiben sprach man auch von umfangreichen Abstimmungen und intensiven Bemühungen des Lasuv was die Problemlösung angeht. Doch das ist einfach nicht richtig“, sagt Kerstin Bauer und führt als ein Beispiel an, dass ein Schreiben der Stadt zur Problematik des Gehweges vor dem Grundstück Döbelner Straße 14 vom April dieses Jahres allein drei Monate unbeantwortet beim Lasuv lag, bevor die Antwort dann auch noch unvollständige Angaben enthielt. „Auf dieser Basis ist die geplante Situation gar nicht zu beurteilen.“ Dazu kommt auch, dass bei der Durchführung erster Anpassungen schludrig gearbeitet wurde. Am Brückenplatz beispielsweise ist dadurch, dass das Aufmerksamkeitsfeld für Blinde nicht vor die erste, sondern auf die erste Stufe gebracht wurde, eine neue Unfallstelle geschaffen worden.

Befürchtung: Behörde spielt auf Zeit

Bürgermeister Veit Lindner befürchtet, dass man in der Behörde vielleicht auf Zeit spielt und hoffe, dass die kritisierenden Stimmen in Roßwein schon irgendwann verstummen werden. Doch da hat man die Rechnung ohne den Behindertenbeirat gemacht. Abgesehen davon, dass man mittlerweile so viel Zeit und Engagement in die Sache gesteckt habe, müsse im Sinne behinderter, alter Menschen und aller Personengruppen, die schlichtweg angewiesen sind auf die Einhaltung von vorgegebenen Normen auch endlich eine Lösung gefunden werden. Kerstin Bauer fragt sich, warum man die Beteiligung des Behindertenbeirates am Planfeststellungsverfahren überhaupt gewünscht hat, wenn sie doch offenbar nur Makulatur ist. Permanent müsse man sich jetzt rechtfertigen, weil man darauf vertraut hat, dass die Rechte behinderter Menschen bei Durchführung der Baumaßnahme von Anfang an ignoriert worden seien. Dieser Tage haben Kerstin Bauer, Thorsten Gruner und Peter Krause vor Vorstand des Behindertenbeirates ihr Antwortschreiben an das Sächsische Staatsministerium abgeschickt. Aufgeben werden sie auf keinen Fall.

Von Manuela Engelmann-Bunk