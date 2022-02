Roßweiner Bergbaupfad mit Extras erkunden

Roßwein

Seit vergangenem Frühling kann in Roßwein der Bergbaulehrpfad abgewandert werden. Auf zwei verschieden langen Strecken wird an den historischen Roßweiner Bergbau erinnert. Eine offizielle Eröffnung des Pfades hat es aufgrund der Corona-Pandemie bis heute nicht geben können. Doch die Wege sind ausgeschildert, können jederzeit gelaufen werden. Für den kommenden Sonnabend sind Wanderfreunde eingeladen, genau dort auf Tour zu gehen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu erleben. „Vergangenes Jahr hatte uns der Dachverband Wanderwege Dresden angefragt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, eine Wanderung in Verbindung mit der Besichtigung der Dampfmaschine zu organisieren“, erzählt Vereinschef Enrico Korth. Wie passend, dass es den Bergbaulehrpfad gibt.

Der bevorstehende Sonnabend wurde dazu auserkoren, die Idee umzusetzen. Der Dampfmaschinenverein hat in der Stadtbadstraße sein Domizil und liegt damit auf der kürzeren Strecke des Bergbaulehrpfades. Und weil die längere der beiden Bergbaurouten am Kamelienhaus vorbeiführt, gibt es für Wanderer gleich noch ein zweites Angebot dazu.

Tour Nummer eins nennt sich also „Zu Roßwein’s Industrie- und Bergbaugeschichte“, ist fünf Kilometer lang und bei Bedarf geführt. Gestartet wird 10 Uhr am Stollen, an der Muldenbrücke. Gegen Ende der Tour wird die Dampfmaschine besucht, danach geht es zurück zum Ausgangspunkt. Vier Stunden sollten eingeplant werden.

Noch eine Stunde länger würde die zweite Tour in Anspruch nehmen. Die nennt sich „Zu Roßwein’s Winterblüte“, ist 15 Kilometer lang und führt unter anderem über das Roßweiner Kamelienhaus. Auch diese Wanderung startet 10 Uhr am Stollen. Für beide Wanderungen werden Anmeldungen erbeten anrossweiner-wandertage@freenet.de oder info@dampfmaschine-rosswein.de.

Zu beachten sind die aktuellen Coronaschutzbestimmungen. Die Teilnahme ist laut Enrico Korth möglich unter 2G. „ Wir bitten darum Abstand zu halten, in den Räumlichkeiten den Mund- und Nasenschutz zu tragen und die entsprechenden Nachweise mitzubringen.“

Von Manuela Engelmann-Bunk