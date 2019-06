Rosswein

Fünf Fahrräder stehen in der Garage im Jugendhaus, die bislang nur als Abstellraum Verwendung gefunden hat. Jetzt gibt es einen Plan für die vier Wände. Mitte, Ende Juli soll darin nämlich eine Fahrradwerkstatt entstanden sein. Die Idee stammt vom Bürgerhaus, umgesetzt wird das Projekt gemeinsam mit dem Jugendhaus und der Diakonie. Die stellt nämlich einen ihrer Mitarbeiter für ein Außenpraktikum ab. „Der junge Mann hat wesentlich mehr Ahnung als wir und wird die Werkstatt einrichten“, erzählt Franziska Riedel vom Bürgerhaus-Team. Bevor der Startschuss dafür fallen kann, muss die Garage entrümpelt werden.

Die Fahrradwerkstatt, die nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe funktionieren soll, ist aber nur ein Teil des neuen Bürgerhaus-Projektes. Als Franziska Riedel und Astrid Sommer kürzlich fünf alte Fahrräder zur Verfügung gestellt bekamen, kreiselten die Gedanken. Was könnte man damit anstellen? „Wir werden die Räder in Roßwein verteilen, damit sie für eine Art Bike-Sharing genutzt werden können“, erzählt Franziska Riedel vom Plan. Bike-Sharing ist ein Fahrradverleihsystem, das es vor allem in Großstädten bereits vielfach gibt.

Kostenfreie Nutzung der Räder

In Roßwein sollen die Räder kostenfrei genutzt werden können. Die Bürgerhaus-Frauen denken dabei nicht nur an die Fortbewegung von A nach B, für die ein Rad sinnvoll sein könnte. „Wir wissen, dass es hier auch viele Kinder gibt, die kein Rad haben weil es sich die Familien nicht leisten können.“ Für die sollen die Räder genauso zur Verfügung stehen, weshalb das Bürgerhaus auch gern weitere Drahtesel-Spenden annimmt, vor allem auch Kinderräder.

An welchen Stellen die Räder stehen werden, wird momentan noch überlegt. Gesichert werden sollen sie mit einem Zahlenschloss, der Code dafür wird noch kommuniziert. Außerdem sollen die Räder einen auffälligen Schriftzug erhalten, der nicht so leicht ablösbar sein wird. Das dient nicht nur der Wiedererkennung, sondern auch dem Diebstahlschutz. „Natürlich kann es sein, dass die Räder innerhalb kürzester Zeit alle verschwunden sind. Aber das Risiko müssen wir erst einmal eingehen“, sagt Franziska Riedel. Es ist ein Test.

Kürzung der Projektgelder

Genauso wie das gesamte Bürgerhaus-Projekt. Die erste Testphase in den Räumen am Markt neigt sich schon wieder dem Ende zu. Eine Verlängerung des Projektes, das über ESF-Mittel gefördert wird, ist beantragt. Dabei hat die Stadt den ersten Dämpfer schon einstecken müssen. „Die Projektgelder sind gekürzt worden, so dass nicht der volle Zeitraum gefördert werden kann“, erklärt Matthias Lange von der Stadtverwaltung, der das Förderprogramm Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung, Gesamtmaßnahme Roßwein Mitte unter seinen Fittichen hat. Bis Ende des Jahres 2021 wird das Bürgerhaus-Projekt der Stadt vorerst mit Fördermitteln aus diesem Topf laufen. Was danach wird? Vielleicht gibt es zwischenzeitlich ein anderes Förderprogramm. Oder, und das ist wahrscheinlich der optimale Fall: Das Projekt trägt sich selbst, so wie es ganz ursprünglich angedacht war. Prinzipiell sei man auf einem guten Weg, schätzt Riedel ein. Der Personenkreis, der die Angebote des Bürgerhauses nutzt, wächst. Auch jener, der helfen will. Immer häufiger werde Unterstützung angeboten – im kleineren und auch im größeren Rahmen. Die Räume am Markt sind häufig zu eng. „Oft haben wir eine bunte Mischung aus Jung und Alt hier.“ Nicht das schlechteste Zeichen.

Von Manuela Engelmann-Bunk