Roßweiner Bürgerhaus-Wichtel singen für Senioren am Fenster

Roßwein

Zum ersten Mal hat die Stadt für dieses Jahr einen lebendigen Adventskalender organisiert. Den hätte es auch gegeben, wenn der Weihnachtsmarkt nicht Corona bedingt ausgefallen wäre. So aber ist die Aktion, bei der an jedem der 24 Tage bis zum Heiligen Abend irgendetwas in der Stadt los ist, ein kleiner Trost. Auch das Bürgerhaus beteiligt sich mit einem Angebot. Klar, dass dabei für möglichst viele etwas bei rumkommen soll. Und so haben sich Franziska Riedel und Astrid Sommer eine Aktion ausgedacht, bei der gewichtelt wird. Und zwar mit Gesang oder kleinen Weihnachtsbasteleien. Gesucht werden junge Menschen oder auch Familien, die am 8. Dezember in der Zeit ab 15 Uhr bei älteren Leuten vor dem Haus – so dass diese nur aus dem Fenster schauen müssen – ein Weihnachtslied singen oder ein Gedicht aufsagen. Oder eben eine Bastelei vorbeibringen. Rückmeldungen hat das Bürgerhaus-Team bereits von sehr vielen älteren Leuten, die sich diese kulturelle Wichtelei vor ihrem Fenster wünschen. „Wenn wir genug Wichtel zusammen bekommen, können wir das auch für die Bewohner des Pflegeheims machen“, sagt Franziska Riedel. Das Bürgerhaus hat für die Aktion schon Kontakt zu den Schulen aufgenommen. Für alle Wichtel, die im Stadtgebiet einen Kulturbeitrag geleistet haben, gibt es dann ein kleines Geschenk, das sich am Bürgerhaus abgeholt werden kann. Dafür sind die beiden Frauen gerade auf der Suche nach Sponsoren. Alle Wichtel werden gebeten, sich und ihre Wichtelidee bis spätestens Montag, den 7. Dezember, 15 Uhr, im Bürgerhaus anzumelden oder sich dort einen Wichtelauftrag abzuholen.

Bis Juni Zeit gewinnen

Optimismus schwingt in Franziska Riedels Stimme, nicht nur, was das Gelingen dieser speziellen Aktion angeht. So langsam finde man im Bürgerhaus den Rhythmus, was Corona konforme Angebote angeht – auch für das nächste Jahr. Wie es 2021 weiter geht, was die Pandemie betrifft, weiß keiner. Was das Bürgerhaus als Institution angeht, lichtet sich der Nebel langsam ein wenig. Normalerweise steht die Finanzierung des über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Projekts nur bis Februar kommenden Jahres fest. Für danach sind Stadt und Bürgerhaus-Team gerade dabei, neue Wege zu finden, um die Einrichtung für Roßwein zu erhalten. Nun gibt es aber sogar die Chance, bis Juni abgesichert zu sein, bevor dann eventuell ein neues Förderprogramm gefunden ist. Weil das Jugendhaus für seine ebenfalls über ESF-Mittel geförderte „Mampferia“ aktuell keinen Sozialarbeiter findet, liegen die Gelder quasi brach. Und sollen jetzt genutzt werden, um dafür das Bürgerhaus länger zu sichern. Beide Einrichtungen kooperieren sowieso, was bestimmte Angebote für die Stadt und ihre Bewohner angeht. Das Bürgerhaus würde auf diese Weise noch etwas Zeit gewinnen, um neue Wege für eine Finanzierung zu finden. „Auf jeden Fall sind wir fleißig am Stellen von Förderanträgen.“

Von Manuela Engelmann-Bunk