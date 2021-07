Roßweiner Bürgerhaus sendet ein Signal für seine  Zukunft

Roßwein

Zum dritten Geburtstag des Roßweiner Bürgerhauses am letzten Augustwochenende wollen sich die Mitstreiter und Unterstützer der Einrichtung gern ein ganz besonderes Geschenk machen: Es soll ein Verein gegründet werden, der den Fortbestand der Einrichtung für die Zukunft absichern könnte. Aktuell sitzen die Initiatoren an der Ausarbeitung einer Satzung.

Von Bürgern für Bürger

Noch bis zum Jahresende ist das bis dato rein kommunale Projekt über EU-Fördermittel finanziert. Die wird es danach nicht mehr geben. Zwar laufen derzeit auch Anträge für Anschlussfinanzierungen. Doch das Bürgerhaus in Roßwein soll sicher weiter existieren. Und einem breiteren Publikum geöffnet werden. Bislang war der Teilnehmerkreis für die fördermittelgestützten Angebote auf bestimmte Bevölkerungsgruppen beschränkt. Das soll sich ändern. Der Plan ist: „Von Bürgern für Bürger“, sagt Franziska Riedel, die genauso wie Astrid Sommer das Projekt seit zwei Jahren als angestellte Sozialarbeiterin entwickelt. Beide gehören nun auch zum Kreis derjenigen, die jetzt den Bürgerhaus-Verein mit gründen wollen und damit die Einrichtung noch stärker für alle Bürger der Stadt nutzbar machen möchten.

Damit kehrt das Projekt in gewisser Weise zu seinen Anfängen zurück. Im Zukunftsworkshop der Stadt war bereits vor über sechs Jahren die Idee entwickelt worden, den Roßweinern einen Anlaufpunkt zu schaffen, an dem es nicht nur Hilfe in verschiedenen Lebensbereichen, sondern auch kulturelle Angebote gibt. Funktionieren sollte das Ganze auf ehrenamtlicher Basis und perspektivisch am besten im Kirchgemeindehaus, das dafür von der Kirche erworben werden sollte. Davon ist längst keine Rede mehr, weil dieses Projekt schlicht nicht finanzierbar für die Stadt wäre. Ein Verein war damals nicht gegründet worden, weil es für die Finanzierung über Fördermittel zunächst nicht erforderlich war. Die Lage hat sich geändert. Die jetzt geplante Vereinsgründung hat auch den Hintergrund, eher an Fördermittel heranzukommen zu können, weil man doch andere Quellen nutzen kann.

Zwei feste Stellen sollen erhalten bleiben

Dass das Projekt auf rein ehrenamtlicher Basis nicht funktionieren wird, hat sich in den zurückliegenden Jahren gezeigt. Und so ist zukünftig eine Mischung vorgesehen: Die beiden festen Stellen sollen für die Absicherung von Angeboten erhalten bleiben. Doch die Mitarbeit von Vereinsmitgliedern ist erforderlich und erwünscht. Linken-Stadtrat Peter Krause ist einer von den Gründungsmitgliedern, die sich in den zurückliegenden Wochen bereits zusammengefunden haben, um das Projekt tatsächlich konkret werden zu lassen. Er will seine Erfahrung einbringen. Und er unterstreicht: „Wir brauchen zukünftig Mitstreiter. Finanziell und mit menpower.“

Die Nähe zu Stadt soll erhalten bleiben. Denn ganz ohne deren finanzielle Unterstützung wird es das Bürgerhaus womöglich nicht schaffen. Doch was die Gestaltung von Inhalten angeht, wird der Verein autark sein. Neben der Vorbereitung der Vereinsgründung geht es jetzt darum, den Roßweinern zu vermitteln, dass die Einrichtung noch existiert. Nach der Corona-Zwangspause, in der keine Angebote möglich waren, kann das Programm nun wieder voll hochgefahren werden. „Momentan müssen wir die Leute persönlich anrufen, um das publik zu machen“, sagt Franziska Riedel. Dabei sind alle vor Corona regelmäßigen Angebote inzwischen wieder angelaufen.

Nächste Veranstaltung: Familienflohmarkt im Garten des Kirchgemeindehauses, Sonnabend, 9 bis 12 Uhr. Wer mit einem eigenen Stand teilnehmen möchte, meldet sich bis 9. Juli per Mail an buergerhaus-rosswein@gmx.de oder unter 034322/581431.

Von Manuela Engelmann-Bunk