Rosswein

Ein wenig mehr Feedback hatte sich Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) schon erhofft bei der Info-Veranstaltung zum neuen Bürgerhaushalt der Stadt Roßwein. Am Dienstagabend, vor dem Maifeiertag, hatte die Stadt Interessierten die Möglichkeit gegeben, im Rathaus Antworten auf eventuell zum Thema vorhandene Fragen zu bekommen. Das Interesse in diesem Rahmen sei überschaubar gewesen, so das Stadtoberhaupt. Nur drei Interessenten seien da gewesen. Diese hatten nicht nur Fragen, sondern bereits ein mögliches Projekt dabei, mit dem sie sich um finanzielle Unterstützung aus dem Bürgerhaushalt bewerben wollen.

Rückmeldungen reichen noch nicht aus

„Das waren schon Ideen, die ins Konzept passen“, will Veit Lindner noch nicht viel verraten. Auf jeden Fall reichen ihm diese Rückmeldungen nicht aus, um am Ende die in diesem Jahr zur Verfügung stehenden 10.000 Euro für das Stadtgebiet Roßwein und je 5.000 Euro für die Gebiete Gleisberg und Niederstriegis zu verteilen. Das Bürgerhaushalt-Projekt soll nicht nur kommenden Mittwoch im Zukunftsforum der Stadt noch einmal thematisiert werden, sondern auch zum Vereinsfrühstück der Stadt am 25. Mai.

Ebenfalls auf der Tagesordnung des nächsten Zukunftsforums kommenden Mittwoch, 18 Uhr, steht die Auswertung der Ideen, die für die Gestaltung des früheren Sputnik-Spielplatzes eingegangen sind. Nach dem letzten Treffen des Zukunftsforums im Februar hatte die Stadt dazu aufgerufen, sich mit Vorschlägen für die Neugestaltung der Fläche an der Mulde zu beteiligen. Unter dem Motto „Gegen Meckern hilft Mitmachen“ konnten die Roßweiner Ideen dazu loswerden, wie denn der seit dem Hochwasser 2013 nicht mehr existente Spielplatz am Lindenhof neu belebt werden könnte. Weil es für den Platz einen hochwassersicheren Ersatzneubau in der Uferstraße gibt, darf der Sputnik aus förderrechtlichen Gründen in den nächsten zehn Jahren nicht wieder ein Spielplatz sein.

Ideen fürs Sputnik

Etwa zehn sehr gute Ideen, so Veit Lindner, seien tatsächlich eingeflattert, womit er schon mal sehr zufrieden ist. Kinder haben sich an der Ideenfindung beteiligt, genauso Erwachsene nahezu aller Altersschichten. Auch wenn das Stadtoberhaupt in diesem Fall ebenso noch nicht konkret werden will und auf das Treffen des Zukunftsforums verweist – alle Vorschläge zusammen liefen quasi auf eine Variante hinaus.

Wer sich für die Neugestaltung des früheren Sputniks interessiert oder auch für den Bürgerhaushalt, der kann am Mittwoch, 18 Uhr, im Jugendhaus in der Goldbornstraße vorbeischauen. Dort nämlich treffen sich die Mitglieder des Zukunftsforums diesmal.

Von Manuela Engelmann-Bunk