Roßweiner CDU wählt Hubert Paßehr zum Bürgermeisterkandidaten

Roßwein

Hubert Paßehr wirft seinen Hut in den Ring um das Bürgermeisteramt der Stadt Roßwein. Am Montagabend wurde der 59-Jährige von seinen Parteikollegen der Roßweiner CDU in einer geheimen Wahl einstimmig zum Kandidaten gewählt. Paßehr zeigte sich gerührt von der geschlossenen Kraft aus den eigenen Reihen. Hubert Paßehr war der einzige Kandidat, der sich zur Wahl stellte. Ursprünglich hatte sich Roßweins CDU dazu bekannt, keinen Kandidaten gegen Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) ins Rennen schicken zu wollen. Da Lindner jedoch wegen schwerer Erkrankung nicht für eine vierte Amtszeit zur Verfügung steht, hat sich die Partei entschieden, mit einem eigenen Kandidaten zur Wahl anzutreten.

Langjährige Stadtratsarbeit

Hubert Paßehr lebt mit seiner Frau in Roßwein und hat zwei erwachsene Söhne. Seit der zweiten Legislatur nach der Wende arbeitet er mit CDU-Mandat im Roßweiner Stadtrat mit. Er studierte Verfahrenstechnik in Dresden, mit Spezialisierung auf Umweltschutztechnik. Kurz vor der Wende übernahm er als Abteilungsleiter das Heizwerk in Roßwein, und leitete es nach der Privatisierung als Geschäftsführer. Seit 2000 ist der Mitarbeiter für Marketing bei den Stadtwerken Döbeln.

Plötzlich Bürgermeister

Seit Oktober hat er aber noch einen anderen Job: als stellvertretener Bürgermeister rückte Paßehr nach dem Ausfall von Veit Lindner an vorderste Front. Gemeinsam mit Peter Krause (Die Linke) wuppt er die Geschäfte im Bürgermeisteramt. „Das war weder geplant, noch waren wir darauf vorbereitet“, sagt der 59-Jährige. Stattdessen hatte er mitten in der Corona-Krise schwere Aufgaben vor der Brust. So beutelte eine Krankheitswelle den Bauhof, was zu vielen Ausfällen führte während man in den Winter reinschlitterte. „Aber die Leute halten zur Stange, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Paßehr. Gleichzeitig lobt er die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Als Bürgermeister will Hubert Paßehr an dem anknüpfen, was in den vergangenen Jahren in Roßwein passiert ist. „Es gibt viele Baustellen, die Veit Lindner schon angeschoben hat. Er hat zukunftsweisende Dinge angestoßen“, sagt Hubert Paßehr. Oberstes Ziel sei es, die Stadt attraktiv für Familien zu machen. Für Menschen, die sich hier niederlassen und Roßwein mit Leben füllen. „Wir müssen Gewerke halten und neue Unternehmen willkommen heißen“, formuliert Hubert Paßehr eines seiner Vorhaben. „Und wir müssen für deren Mitarbeiter Voraussetzungen schaffen, hier zu leben.“ Dabei hat der Bürgermeisterkandidat vor allem den Wohnraum in der Stadt im Blick. „Wir haben in der Stadt noch nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft. Dem vielen Leerstand müssen wir wieder eine Nutzung zuführen“, sagt er. „Die Stadt muss leben.“

Gemeinsamer Wahlkampf mit Liebhauser

Alle am Montagabend abgegebenen Stimmen bekannten sich zu dem 59-Jährigen. Der frisch gewählte Bürgermeisterkandidat zeigte sich gerührt. Für seinen Wahlkampf bis zur Wahl am 12. Juni kann er auf die Unterstützung von Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) hoffen. Liebhauser tritt selber zu einer Wahl an. Er bewirbt sich um das Amt des Landrates von Mittelsachsen. „Ich hoffe, wir können uns in den nächsten Monaten die Bälle gegenseitig zuspielen, unsere Kräfte bündeln und einen gemeinsamen Wahlkampf bestreiten“, sagte er am Montagabend.

Von Stephanie Helm